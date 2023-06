LG se junta à iniciativa RE100 e busca atingir energia renovável em 100% da sua produção global até 2050

Empresa acelerando a meta de neutralidade de carbono, reforçando a visão ESG para uma vida melhor para todos

SÃO PAULO, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics se juntou à RE100 (Renewable Energy 100), iniciativa global para empresas converterem 100% de suas fontes em energias renováveis, como solar e eólica. A decisão de se tornar um membro da RE100 é mais um passo do compromisso da marca com a sustentabilidade, parte do "Better Life Plan 2030" que propõe converter 100% da energia de todas as suas unidades de negócios em energia renovável até 2050. Meta que a LG planeja atingir aumentando gradualmente o uso de eletricidade de fontes renováveis para 60% até 2030, 90% até 2040 e 100% até 2050.

Divulgação: LG Electronics

Juntamente com a expansão da geração e uso de energia renovável por meio da instalação de painéis solares de alta eficiência nos escritórios e fábricas da LG, a empresa tem implementado medidas adicionais, como a aquisição do Certificado Internacional de Energia Renovável (RECs, na sigla em inglês) – serve para comprovar que a energia elétrica consumida na produção é proveniente de uma fonte de energia renovável –, acordos de compra de energia (PPAs, na sigla em inglês) e, pagamento do green premium (bonificação verde) da Korea Electric Power Corporation (KEPCO) na Coreia do Sul.

Como parte de seus esforços contínuos nessa área, no ano passado, a LG assinou um PPA direto com a GS EPS, uma empresa coreana de geração de energia, para construir uma usina de energia solar equivalente ao tamanho de três campos de futebol no telhado do edifício de produção integrada existente no LG Smart Park, em Changwon, na Coréia do Sul, até 2025. Alguns painéis solares já foram instalados e estão gerando energia para edifícios selecionados desde dezembro passado. Em todo o mundo, a empresa instalou painéis solares nos telhados de vários de seus escritórios, incluindo o complexo LG Sciencepark R&D em Seul, na Coréia do Sul; o campus da sede norte-americana em Nova Jersey, EUA; o edifício de escritórios da LG Índia na grande Noida, Índia; e a fábrica de eletrodomésticos em Rayong, na Tailândia.

A LG já havia definido planos para acelerar sua transição para energia renovável e acelerar sua jornada em direção à neutralidade de carbono. Ao converter para energia renovável, a empresa também reduz as emissões indiretas de carbono (escopo 2)* geradas durante o uso de energia. Em 2019, a LG anunciou seu compromisso Zero Carbon 2030 para alcançar emissões líquidas zero (diretas e indiretas) de dióxido de carbono (escopo 1 e 2)* até o ano de 2030.

"Através de esforços e inovação contínuos, a LG está a caminho de atingir suas metas de converter seu uso de energia para 100% renovável e se tornar um negócio neutro em carbono", disse Lee Sam-soo, diretor de estratégia da LG Electronics. "A LG continua totalmente comprometida em concretizar sua visão ESG de criar uma vida melhor para todos.

*Escopo 1 e 2: para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, as empresas precisam, antes de mais nada, mapear o que é gerado de forma direta e indireta. Por isso, se deve monitorar as emissões de CO2 a partir de um entendimento do impacto que as atividades da companhia geram ao longo de seu processo produtivo e também no seu entorno. Essas emissões estão classificadas de acordo com o GHG Protocol (Greenhouse Gas Control) em escopos 1, 2 e 3. Escopo 1: são as emissões liberadas para a atmosfera como resultado direto das operações da própria empresa. Todos os combustíveis que produzem emissões de gases de efeito estufa deve ser incluídos no escopo 1, a combustão dos veículos pertencentes ou controlados pela empresa, por exemplo; Escopo 2: são as emissões indiretas, provenientes da energia elétrica adquirida para uso da própria companhia. Ou seja, todas as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera a partir do consumo de eletricidade, vapor, calor e refrigeração entram aqui.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

