LG World Premiere na CES 2022 mostra as inovações de hoje para um futuro melhor

O tema da LG para a CES 2022 é The Better Life You Deserve (A Vida Melhor que Você Merece) e enfatiza o objetivo principal da marca de aprimorar todos os aspectos da vida diária por meio da inovação tecnológica e de design. Essa visão é concretizada por meio de três curtas-metragens: A Better Life for You (Uma Vida Melhor para Você), A Better Life for All (Uma Vida Melhor para Todos) e A Better Life Tomorrow (Uma Vida Melhor Amanhã).

Uma vida melhor para você: criando valor para cada estilo de vida

O conceito da LG de produtos que podem ser atualizados é o foco do primeiro curta-metragem, A Better Life for You. Com habilidades aprimoradas para aprender e evoluir para atender melhor às necessidades de cada usuário, a plataforma LG ThinQ inclui produtos compatíveis com ainda mais recursos para oferecer conectividade adicional em 2022. A Better Life for You mostra como os avanços nas soluções de entretenimento da LG estão proporcionando uma experiência mais personalizada e interativa para os espectadores que apreciam o conteúdo em telas maiores em casa.

O público será apresentado ao LG StanbyME, um monitor sem fio móvel que pode ser acessado em qualquer lugar da casa para oferecer a melhor experiência de visualização de uma TV tradicional. Também fazendo sua estreia mundial, o LG PuriCare AeroTower é uma solução completa de tratamento de ar doméstico projetada para oferecer os benefícios de um purificador de ar, ventilador e aquecedor, enquanto o aparelho de jardinagem interna LG tiiun oferece uma maneira simples, limpa e confiável de cultivar verduras saudáveis o ano todo.

Uma vida melhor para todos: mais sustentável, mais inclusiva

O compromisso da LG em reduzir seu impacto ambiental e tornar seus negócios mais sustentáveis é o foco do curta A Better Life for All. Inovações de economia de energia incorporadas ao refrigerador InstaView e sua porta transparente com o sistema "knock twice to see inside" (bata duas vezes para ver o interior), o aumento do uso de materiais reciclados em materiais de embalagem do LG Soundbar e a redução de componentes plásticos em TVs LG OLED estão em linha com o compromisso da LG para encontrar soluções que são melhores para as pessoas e para o planeta. A partir de 2022, a LG espera utilizar mais de 600 mil toneladas de plástico reciclado em seus processos de fabricação e aumentar a recuperação de lixo eletrônico para oito milhões de toneladas até 2030.

A inclusão também é fundamental para o crescimento da LG como marca e, para esse objetivo, a empresa está empenhada em investir em Conselhos Consultivos de Acessibilidade em diferentes mercados. Os conselhos são formados por especialistas em acessibilidade e pessoas que vivem com deficiências e desempenham um papel fundamental ao aconselhar a LG, à medida que a empresa desenvolve produtos com uma experiência de usuário mais inclusiva em mente, como comandos de voz e rótulos em Braile.

Para incentivar a inovação nas áreas de sustentabilidade e inclusão em 2022, a LG está criando o LIFE'S GOOD AWARD, com foco em inovação para a terra e para todos, para solicitar ideias que minimizem o impacto das atividades humanas no meio ambiente e torne os produtos LG mais acessíveis e mais fáceis de usar. Os participantes vencedores receberão até US$ 1 milhão em prêmios. Mais detalhes serão anunciados ao longo do ano.

Uma vida melhor amanhã: um modelo para o futuro

O terceiro e último curta se concentra no futuro e no papel da LG em transformar a ficção científica em realidade, como o robô de entrega porta a porta CLOi com Inteligência Artificial que está sendo preparado para entrar em operação em breve. O público também pode ver o que acontece nos bastidores enquanto a artista virtual da LG ensaia para o seu próximo vídeo musical.

Outro destaque é o LG OMNIPOD, uma solução de conceito de mobilidade que elimina a distinção entre casa e carro. Expandindo as soluções automotivas apresentadas no Carro Conectado da LG na CES 2020, o LG OMNIPOD é uma extensão do espaço de vida pessoal. Projetado para funcionar como um home office, um centro de entretenimento ou até mesmo um lounge, a solução oferece uma visão de como um indivíduo ocupado pode ser capaz de fazer mais em um futuro em que trabalhar remotamente não significa ter que trabalhar a partir de casa.

Localizada dentro da entrada principal do Central Hall no Centro de Convenções de Las Vegas, a exposição no local da LG promete oferecer aos visitantes físicos e online uma experiência envolvente e interativa por meio de tecnologias AR e VR.

A apresentação da LG será feita no LG Virtual Studio em três zonas individuais: LG OLED no Metaverso, Virtual Showroom e LG OLED Art. Todas as três zonas permitem que os visitantes descubram e experimentem os produtos mais recentes da empresa de maneiras atraentes e interativas.

Os novos eletrodomésticos da LG serão apresentados nas salas de exibição virtuais apropriadamente chamadas de LG Home, LG Home by Objet Collection e LG ThinQ. O LG Home é um espaço de vida virtual onde os visitantes podem explorar os eletrodomésticos da empresa, incluindo um novo conjunto de lavadora e secadora, PuriCare AeroTower e LG tiiun. No LG Home by Objet Collection, os visitantes podem organizar seu próprio espaço escolhendo o papel de parede, o piso e outros elementos de design de interiores para harmonizar com os eletrodomésticos personalizáveis da coleção premium de estilo de vida da LG. O ThinQ oferece aos visitantes um "tour" por todos os recursos e funções do ecossistema inteligente da LG, todos acessíveis por meio do aplicativo LG ThinQ.

Visite o site da LG na CES 2022 e o canal oficial do YouTube para mais informações sobre o que a LG tem preparado para a CES 2022.

