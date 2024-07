LGI s'associe à SMLB pour réduire l'attente aux urgences en France

MONTRÉAL, le 24 juill. 2024 /PRNewswire/ -- C'est avec enthousiasme que LGI Solutions Santé, un leader canadien en TI santé, annonce son nouveau partenariat stratégique avec SMLB, un distributeur informatique réputé en France. Avec sa solution infonuagique LGI Réorientation, qui soutient le processus de réorientation des patients dans les urgences, les professionnels du triage peuvent identifier rapidement et en toute sécurité les cas non urgents pouvant être réorientés des urgences vers des établissements de santé partenaires.

Avec plus de 25 ans d'expérience sur le marché français, SMLB possède un réseau solide et une expertise inégalée en matière de distribution de produits informatiques sur le territoire français, un atout qui permettra à LGI d'étendre sa portée et de présenter ses solutions à un public plus large.

« Nous sommes honorés de nous associer à LGI afin de soutenir la mise en marché de leur solution de réorientation de pointe dans les services d'urgences français », a déclaré Stéphane Soudet, président fondateur chez SMLB. « Le dévouement dont LGI fait preuve pour améliorer l'accès aux soins correspond à nos valeurs, et nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec eux dans l'optique de simplifier les processus d'acquisition et de soutien de leurs technologies, de sorte que les professionnels de la santé pourront se concentrer sur les soins aux patients. »

« Notre partenariat avec SMLB témoigne de notre engagement à fournir des solutions de santé innovantes à l'échelle internationale », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. « Ce partenariat vient renforcer notre engagement à réduire la congestion des services d'urgence en France, ce qui améliorera la qualité et l'efficacité des soins prodigués aux patients. »

La solution de réorientation des patients aux urgences de LGI est maintenant disponible sur le SMLB Store et le sera aussi bientôt dans les catalogues de référencement des soins de santé en France. Cette présence facilitera l'accès à des devis standardisés, à la gestion des commandes à une facturation conforme pour les établissements de santé français.

À propos de SMLB

SMLB est un distributeur informatique français de premier plan qui cumule plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie. Spécialisé dans la revente de produits technologiques, SMLB propose des solutions adaptées aux besoins des professionnels de différents milieux, facilitant les transactions sans heurt et maximisant l'accès au marché français.



À propos de LGI Solutions Santé

Depuis plus de 40 ans, LGI Solutions Santé se distingue par son portefeuille riche et diversifié de solutions informatiques. Nous aidons à améliorer la performance des établissements de santé, l'expérience du personnel et la qualité des soins prodigués aux patients. Nous servons des milliers d'établissements à travers le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Suisse, le Royaume-Uni et la France.

