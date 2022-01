LGPD: E-book detalha o papel do DPO nas empresas

O material é totalmente gratuito e explica:

O que a LGPD estabelece sobre a figura do encarregado;

O papel do DPO na prática;

A obrigatoriedade do cargo;

Como escolher um DPO;

Requisitos para definir ou contratar alguém para o cargo;

A possibilidade de terceirizar o cargo com o DPO as a Service.

Além disso, o e-book também traz conceitos básicos da LGPD para facilitar o entendimento da lei, como os princípios e as bases legais.

A advogada Natália Brotto, especialista em LGPD e CEO da Get Privacy, comenta que o objetivo do e-book é ajudar as empresas a entender a importância do DPO e a fornecer a base para que elas possam fazer a melhor escolha possível para o seu negócio.

"O DPO é uma figura central no processo de conformidade com a LGPD e deve ser uma prioridade para as empresas, ainda mais na atual fase de maturidade da lei", diz Brotto.

Ela lembra ainda que as empresas já estão sujeitas a multas e outras sanções administrativas em caso de descumprimento da LGPD, o que reforça a importância do cargo.

"Além de ser uma ponte de comunicação entre a empresa, os titulares e a ANPD, o encarregado também atua de forma a orientar funcionários e garantir que a organização esteja atuando dentro da lei", afirma a advogada.

Para baixar o e-book gratuito sobre o papel do DPO nas empresas, acesse: getprivacy.com.br/ebook-lgpd-dpo-data-protection-officer-encarregado/

Consultoria especializada em LGPD

A Get Privacy é uma empresa especializada em LGPD que oferece soluções e serviços de consultoria, assessoria jurídica, segurança da informação, compliance, cursos e treinamentos.

Para saber mais sobre a Get Privacy, basta visitar getprivacy.com.br ou ligar para (41) 2391-0966 (WhatsApp).

