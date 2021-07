LGT Capital Partners zet zich in voor de nieuwe generatie databeheeroplossing van Accelex

AI/ML-TECHNOLOGIE AUTOMATISERING VAN GEGEVENSEXTRACTIE UIT PRIVATE MARKETS INVESTERINGSDOCUMENTEN

LONDEN, 30 juli 2021 /PRNewswire/ -- Accelex , een oplossing voor data-acquisitie, analyse en rapportage voor particuliere marktinvesteerders en vermogensbeheerders, is verheugd bekend te maken dat zij de overeenkomst met LGT Capital Partners ("LGT CP") hebben uitgebreid tot het aanbieden van hun geavanceerde SaaS-platform om de regelmatige extractie van cruciale financiële informatie uit een breed scala aan investeringsdocumenten voor particuliere markten te digitaliseren. LGT CP was in 2020 een van de eerste klanten van Accelex.

De alternatieve beleggingssector zal zijn groeitraject voortzetten, waarbij wereldwijde bedrijven zoals LGT CP, die reeds hoofdzakelijk handmatige werkprocedures voor gegevensbeheer aan het digitaliseren zijn, meer transparantie zoeken in de onderliggende activa van fondsen. Met Accelex heeft LGT CP in een veel korter tijdsbestek toegang tot een breder scala aan gegevens over fondsactiva, wat enorme voordelen oplevert voor rapportage aan begunstigden en ten behoeve van investeringsbeslissingen.

"De Accelex-oplossing voegt digitalisering, schaal, kwaliteit en volledige controleerbaarheid toe, als aanvulling op andere bestaande maatregelen, om naadloze toegang tot investeringsgegevens te krijgen, van oudsher een grotendeels handmatig proces", aldus Ruud Wilders, Principal, Private Markets Operations bij LGT CP. "Accelex levert bewezen capaciteiten voor prestatierapporten en financiële overzichten van fondsen. We zijn verheugd om onze reis voort te zetten en de technologie uit te breiden naar andere cruciale investeringsprocedures zoals kapitaalrekeningen en cashflowkennisgevingen."

"LGT CP is een wereldleider in alternatieve investeringen en we zijn verheugd om met een bedrijf van dit formaat samen te werken waaraan wij onze oplossing leveren om hun bedrijfsvoering te verbeteren", aldus Michael Aldridge, President bij Accelex. "Bedrijven op de schaal van LGT CP, met meer dan USD 80 miljard aan activa onder beheer, profiteren enorm van de automatisering die Accelex met zich meebrengt, het stroomlijnen van de midden- en backoffice-functies en uiteindelijk het leveren van betere investeringsinzichten."

Over Accelex

Accelex biedt een oplossing voor data-acquisitie, analyse en rapportage voor investeerders en vermogensbeheerders, waardoor bedrijven toegang hebben tot het volledige potentieel van hun data. Aangedreven door gepatenteerde kunstmatige intelligentie en machine learning-technieken, automatiseert Accelex processen voor het extraheren, analyseren en delen van cruciale investeringsprestaties en transactiegegevens. De oplossing is ontwikkeld om de veeleisende procedurevereisten van investeerders en hun vermogensbeheerders te vereenvoudigen. Accelex heeft zijn hoofdkantoor in Londen en overige kantoren in Parijs, Luxemburg, New York en Toronto. Kijk voor meer informatie op: https://accelextech.com

Over LGT Capital Partners

LGT Capital Partners is een toonaangevende specialist in alternatieve beleggingen met meer dan USD 80 miljard aan beheerd vermogen en meer dan 600 institutionele klanten in 41 landen. Een internationaal team van meer dan 600 professionals is verantwoordelijk voor het beheer van een breed scala aan investeringsprogramma's gericht op particuliere markten, liquide alternatieven en multi-asset class-oplossingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Pfaeffikon, Zwitserland, en het bedrijf heeft kantoren op meer dan twintig locaties in Europa, Azië, Amerika en het Midden-Oosten. Kijk voor meer informatie op: www.lgtcp.com

