L'historique laboratoire Cavendish et FormationQ lancent un programme de quantique appliquée utilisant la plate-forme technologique d'IonQ

AUSTIN, Texas, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- FormationQ a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de quantique appliqué en collaboration avec le laboratoire Cavendish de l'Université de Cambridge. S'appuyant sur IonQ - la première société de plateforme quantique au monde - et ses systèmes quantiques à ions piégés d'avant-garde, dotés d'une fidélité de porte record et d'une connectivité totale, le programme traduira la recherche quantique de pointe en applications pratiques et réelles, tout en créant un écosystème institutionnel pour l'adoption à long terme.

Cette collaboration réunit le leadership scientifique du laboratoire Cavendish et les capacités institutionnelles et opérationnelles de FormationQ. Le laboratoire Cavendish fournit les bases scientifiques, tandis que FormationQ sert de plateforme habilitante et d'opérateur à long terme, en établissant les voies institutionnelles, la gouvernance et la continuité nécessaires pour concrétiser la recherche en déploiement durable dans le monde réel. Le programme utilisera les technologies quantiques d'IonQ qui couvrent les systèmes de calcul, de mise en réseau, de détection et de sécurité. Les plateformes d'IonQ permettent aux chercheurs et aux équipes participantes d'accéder à du matériel quantique haute-fidélité et évolutif, ce qui favorise l'expérimentation appliquée et le développement de systèmes basés sur des démonstrations en laboratoire.

Les technologies quantiques sont de plus en plus reconnues comme critiques pour la science, la sécurité, la médecine et les systèmes mondiaux. Toutefois, malgré les progrès rapides de la recherche, l'adoption reste limitée par des lacunes dans la préparation des institutions, l'innovation des modèles d'entreprise, la capacité de la main-d'œuvre et la coordination dans l'ensemble du paysage quantique. Ce partenariat vise à relever ces défis en privilégiant la construction du tissu conjonctif - programmatique et organisationnel - qui permet aux technologies quantiques de passer de la découverte en laboratoire à une utilisation crédible et durable pour relever les grands défis sociétaux.

Le professeur Mete Atatüre , directeur du laboratoire Cavendish, a déclaré : « Le progrès des technologies quantiques nécessite des collaborations solides et un dialogue constant avec l'industrie et la recherche universitaire. Cette initiative, rendue possible par les systèmes quantiques avancés d'IonQ, représente un pas en avant formidable dans cette direction et contribuera à transformer notre recherche quantique en solutions pratiques en rassemblant la communauté. »

« Le goulot d'étranglement de la quantique n'est pas la science, c'est l'écosystème », estime Nada Hosking , Fondatrice et PDG de FormationQ. « L'adoption exige des filières de talents évolutives, des institutions interopérables et une gestion partagée pour un déploiement à long terme. En associant l'excellence scientifique du laboratoire Cavendish, l'ossature opérationnelle de FormationQ et les technologies quantiques sophistiquées de IonQ, nous construisons enfin les ponts qui transformeront les découvertes quantiques d'aujourd'hui en révolutions pratiques de demain. »

Le partenariat lancera l'initiative d'alignement accéléré des technologies quantiques (Quantum Technologies Accelerated Alignment Initiative), un programme appliqué de deux ans visant à transformer la recherche quantique en solutions concrètes grâce au développement d'applications structurées et à l'intégration institutionnelle, tout en renforçant la coordination au sein de l'écosystème quantique. L'initiative se concentrera sur trois domaines : permettre une utilisation fiable des systèmes de calcul quantique au-delà du laboratoire, construire et tester des technologies quantiques connectées pour les communications et la détection et préparer l'industrie et la société à utiliser les capacités quantiques émergentes. Chaque domaine sera dirigé par un expert universitaire et soutenu par des équipes de recherche interdisciplinaires, associant des défis clairement définis à un développement de projet ouvert et collaboratif afin de garantir l'alignement sur les besoins du monde réel, tout en contribuant à la croissance économique et au bien-être de la société d'une manière responsable.

En combinant le leadership scientifique du laboratoire Cavendish et l'expertise des différents départements de l'Université de Cambridge avec l'approche opérationnelle et institutionnelle de FormationQ, le partenariat veut soutenir l'impact à long terme de la concrétisation de la recherche, de la préparation de la main-d'œuvre et du déploiement appliqué.

À propos de FormationQ

FormationQ est la couche d'habilitation pour l'adoption du quantum à l'échelle mondiale. L'entreprise crée les voies institutionnelles et les structures de collaboration permettant aux technologies quantiques de passer de la recherche exploratoire à l'utilisation dans le monde réel. En collaboration avec des institutions et des partenaires technologiques de premier plan, FormationQ gère et soutient des programmes qui soutiennent le développement des talents, la formation d'applications et la coordination de l'écosystème selon des méthodes qui peuvent être gouvernées, fiables et durables.

À propos du laboratoire Cavendish

Depuis 150 ans, le laboratoire Cavendish est à la pointe de la découverte scientifique. Ses installations de pointe sont ouvertes aux étudiants, aux chercheurs et aux partenaires industriels du monde entier. Le laboratoire évolue à la frontière de la physique expérimentale et théorique pour relever certains des défis les plus monumentaux de notre époque, qu'il s'agisse du changement climatique et du développement durable, de l'exploitation de la révolution quantique, de la transformation des soins de santé dans le monde ou de la compréhension des origines de la vie. Le laboratoire Cavendish est un lieu de physique pionnière, où se déroulent des activités de recherche et d'enseignement de premier plan.

Contacts avec les médias

Olivia Jarrell

FormationQ

[email protected]

formationq.com

Vanessa Bismuth

Laboratoire Cavendish, Université de Cambridge

[email protected]

www.phy.cam.ac.uk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2875539/Formation_Q_and_Cavendish_Labs_Logo.jpg