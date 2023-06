L'Hôtel Cipriani, A Belmond Hotel, à Venise, sacré Meilleur Hôtel du Monde 2023 selon le prestigieux classement de LA LISTE, le nouveau guide de voyage ultime pour voyageurs avisés

LA LISTE, connue pour son classement mondial des meilleurs restaurants, dévoile son classement des 1 000 meilleurs hôtels du monde, grâce à son algorithme sur mesure

PARIS, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- LE CLASSEMENT DES 1 000 MEILLEURS HÔTELS 2023 DE LA LISTE EN RÉSUMÉ

- L'Hôtel Cipriani, hôtel mythique, s'affirme comme le grand gagnant mondial. Icône du voyage haut de gamme, ce sanctuaire vénitien offre un service généreux sans faste et un sentiment d'exclusivité dans une atmosphère de club-house. L'incarnation de la dolce vita dont nous rêvons tous !

Cipriani hotel view at Courtesy of Hotel Cipriani (PRNewsfoto/La Liste) La Liste HOTELS Special Awards (PRNewsfoto/La Liste)

- Les États-Unis dominent le classement avec le plus grand nombre d'établissements dans le classement. Le Peninsula Chicago se positionne en 2nde place mondiale ex æquo et L'Ermitage Beverly Hills en 3ème place ex æquo.

- Le Mexique et les Caraïbes, destinations favorites et proches pour les Américains, sont représentés par le Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal au Mexique, en 2ème place ex æquo avec Cheval Blanc Saint-Barth, 1er hôtel français.

- La France, destination incontournable, s'affirme avec plus de 80 hôtels dans le TOP 1000 mondial. Les palaces parisiens sont plébiscités avec La Réserve et Le Meurice (3ème mondial ex æquo), suivi par Le Bristol (4ème ex æquo), Cheval Blanc Paris et le Plaza Athénée (5ème ex æquo). Les hôtels mythiques de la Côte d'azur comme l'Hôtel du Cap-Eden-Roc se classe 4ème ex-aequo, le Grand-Hotel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel (7ème ex-aequo) et le plus récent mais impressionnant Maybourne Riviera (8ème ex-aequo).

- Le palmarès français récompense également Les Hortensias du Lac avec le Prix des Hôtels à Découvrir et le Carlton Cannes avec le Prix des Ouvertures de l'Année.

- L'Asie et l'océan Indien rayonnent avec le Peninsula Shanghai (3ème position ex æquo), le Soneva Fushi et Jani en 4ème position ex æquo, ainsi que le Raffles Singapore récemment rénové (5ème position ex æquo).

- Le Savoy est nommé Meilleur Hôtel de Grande-Bretagne, et 3ème mondial ex-aequo ; suivent deux autres institutions londoniennes avec le Connaught (en 4ème position ex æquo) et le Goring (en 5ème position ex æquo).

Les Prix Spéciaux Hôtels de LA LISTE mettent en lumière des projets pionniers notamment en durabilité mais aussi des pépites hôtelières à explorer hors sentiers battus. Le groupe Habitas reçoit le Prix du Nouveau Concept Hôtelier. L'Amankora au Bhoutan reçoit le Prix de l'Innovation. Les 28 lauréats, répartis sur tous les continents, y compris l'Antarctique, complètent le classement LA LISTE.

« La méthode de classification LA LISTE compile plus de 300 guides de voyage, classements, articles de presse et sites d'avis clients pour classer les 1 000 meilleurs hôtels du monde, explique Jörg Zipprick, cofondateur de LA LISTE. Plus de 5 000 hôtels dans 200 pays apparaissent désormais dans notre application mobile gratuite, aux côtés de plus de 35 000 restaurants et pâtisseries. »

« La sélection complète des meilleurs hôtels LA LISTE est un guide sélectif et objectif, à emporter partout pour tout voyageur exigeant qui consulte plusieurs sources avant de réserver un séjour. C'est aussi un hommage pour soutenir toute la communauté hôtelière mondiale qui fait preuve d'un dynamisme exemplaire après la pandémie », déclare Hélène Pietrini, directrice générale de LA LISTE.

Philippe Faure, président et fondateur de LA LISTE, ajoute : « Depuis son lancement en 2015, le classement des 1 000 Meilleurs Restaurants LA LISTE est devenu un guide incontournable. Avec cette nouvelle sélection mondiale d'hôtels d'exception basée sur les mêmes principes, nous espérons connaître un succès identique. »

