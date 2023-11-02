李瑞斯移民法务集团欢迎 Kim Luu-Ng 担任法律顾问

加利福尼亚州帕萨迪纳2023年11月2日 /美通社/ -- 李瑞斯移民法务集团自豪地宣布著名移民律师 Kim Luu-Ng 已加入我们公司担任法律顾问。 在加入李瑞斯之前，Luu-Ng 女士是 KLN Firm PC的创始人兼执行合伙人，该事务所是一家专门从事商业、家庭和人道主义移民法的精品移民律师事务所。

李瑞斯的执行合伙人 Devin Connolly 表示："我们的团队很高兴能够将 Kim具有相当深度和广度的才华和职业经验融入到我们的实践中。" 他补充道："我们的战略增长轨迹仍在继续，并因 Kim 的贡献和对我们客户工作的巨大价值而得到加强。"

Luu-Ng 女士因在美国移民局、美国移民法院、移民上诉委员会和第九巡回上诉法院代表个人、投资者和公司处理移民法的各个方面而闻名。 Luu-Ng 女士经常担任移民法方面的演讲者和培训师，她代表来自世界各地的客户，致力于提供最高标准的道德和专业法律服务。

在KLN Firm PC 之前，Luu-Ng 女士曾在洛杉矶法律援助基金会 (LAFLA) 工作，在移民事务中代表遭到酷刑和其它形式严重暴力，包括人口贩卖的幸存者。 在此期间，Luu-Ng 女士主持了洛杉矶县难民论坛，这是一个由非政府组织、难民安置机构和政府实体组成的联盟，倡导满足逃离迫害并在洛杉矶县寻求庇护的移民的需求。 她还在移民审查执行办公室法律培训计划的支持下在美国拘留中心服务，代表被拘留的移民，并提供法律培训和协调无偿代理。 Luu-Ng 女士的法律职业生涯始于在国际法律师事务所Reed Smith 担任诉讼律师。

"成为李瑞斯法务集团团队的一员是一个难以置信的机会，我很高兴我的背景和经验可以成为公司内部发展的宝贵催化剂。" Luu-Ng 女士说。 她总结道："我非常自豪能够加入这个由高度敬业的律师组成的团队，他们以对客户的非凡承诺而闻名。"

Luu-Ng 女士曾是一名来自越南的乘船出逃的难民儿童，她参与了许多为难民和移民提供服务的非营利组织，包括酷刑受害者项目，船民求救，美国你好和南加州亚裔美国人促进正义组织。 她与被James Beard 提名的主厨丈夫Bryant Ng 共同创立了洛杉矶人权厨师组织 (LA Chefs for Human Rights)，以支持致力于服务人权事业的非营利组织。

Luu-Ng 女士在匹兹堡大学获得了法学博士和公共与国际事务硕士学位，并以优等成绩从南加州大学获得院系荣誉毕业。 她讲越南语和中文普通话。

关于李瑞斯移民法务集团

李瑞斯移民法务集团成立于 1980 年，旨在为移民社区提供优质的法律服务。 40多年来，我们一直专门致力于美国移民和国籍法的实践。公司目前在洛杉矶、旧金山、核桃溪、菲律宾和中国设有办公室。

我们的移民律师和投入的工作人员孜孜不倦地工作，关于签证、永久居民身份、美国公民身份和解除驱逐出境为个人和企业提供有效法律代理。 我们以对客户的非凡承诺而闻名，因为我们为每位客户提供他们应得的个人关注。

Reeves Immigration Law Group

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