李瑞斯移民法務集團歡迎 Kim Luu-Ng 擔任法律顧問

加利福尼亞州帕薩迪納2023年11月2日 /美通社/ -- 李瑞斯移民法務集團自豪地宣佈著名移民律師 Kim Luu-Ng 已加入我們公司擔任法律顧問。 在加入李瑞斯之前，Luu-Ng 女士是 KLN Firm PC的創始人兼執行合夥人，該事務所是一家專門從事商業、家庭和人道主義移民法的精品移民律師事務所。

李瑞斯的執行合夥人 Devin Connolly 表示：「我們的團隊很高興能夠將 Kim具有相當深度和廣度的才華和職業經驗融入到我們的實踐中。 」 他補充道：「我們的戰略增長軌跡仍在繼續，並因 Kim 的貢獻和對我們客戶工作的巨大價值而得到加強。 」

Luu-Ng 女士因在美國移民局、美國移民法院、移民上訴委員會和第九巡迴上訴法院代表個人、投資者和公司處理移民法的各個方面而聞名。 Luu-Ng 女士經常擔任移民法方面的演講者和培訓師，她代表來自世界各地的客戶，致力於提供最高標準的道德和專業法律服務。

在KLN Firm PC 之前，Luu-Ng 女士曾在洛杉磯法律援助基金會 (LAFLA) 工作，在移民事務中代表遭到酷刑和其它形式嚴重暴力，包括人口販賣的倖存者。 在此期間，Luu-Ng 女士主持了洛杉磯縣難民論壇，這是一個由非政府組織、難民安置機構和政府實體組成的聯盟，倡導滿足逃離迫害並在洛杉磯縣尋求庇護的移民的需求。 她還在移民審查執行辦公室法律培訓計劃的支持下在美國拘留中心服務，代表被拘留的移民，並提供法律培訓和協調無償代理。 Luu-Ng 女士的法律職業生涯始於在國際法律師事務所Reed Smith 擔任訴訟律師。

「成為李瑞斯法務集團團隊的一員是一個難以置信的機會，我很高興我的背景和經驗可以成為公司內部發展的寶貴催化劑。 」 Luu-Ng 女士說。 她總結道：「我非常自豪能夠加入這個由高度敬業的律師組成的團隊，他們以對客戶的非凡承諾而聞名。 」

Luu-Ng 女士曾是一名來自越南的乘船出逃的難民兒童，她參與了許多為難民和移民提供服務的非營利組織，包括酷刑受害者項目，船民求救，美國你好和南加州亞裔美國人促進正義組織。 她與被James Beard 提名的主廚丈夫Bryant Ng 共同創立了洛杉磯人權廚師組織 (LA Chefs for Human Rights)，以支持致力於服務人權事業的非營利組織。

Luu-Ng 女士在匹茲堡大學獲得了法學博士和公共與國際事務碩士學位，並以優等成績從南加州大學獲得院系榮譽畢業。 她講越南語和中文普通話。

關於李瑞斯移民法務集團

李瑞斯移民法務集團成立於 1980 年，旨在為移民社區提供優質的法律服務。 40多年來，我們一直專門致力於美國移民和國籍法的實踐。公司目前在洛杉磯、舊金山、核桃溪、菲律賓和中國設有辦公室。

我們的移民律師和投入的工作人員孜孜不倦地工作，關於簽證、永久居民身份、美國公民身份和解除驅逐出境為個人和企業提供有傚法律代理。 我們以對客戶的非凡承諾而聞名，因為我們為每位客戶提供他們應得的個人關注。

Reeves Immigration Law Group

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