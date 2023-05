L'I2LEC s'engage à renforcer le rôle des organismes chargés de l'application de la loi dans la lutte contre les crimes environnementaux

L'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat (I2LEC), qui est dirigée par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, fournira à la communauté policière une plateforme mondiale pour coordonner les efforts et renforcer la coopération dans la lutte contre les crimes environnementaux. L'I2LEC a annoncé cet engagement lors de la 32e session de la Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, qui s'est tenue la semaine dernière au Vienna International Centre.

VIENNE, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'engagement de l'I2LEC, présenté par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis (EAU), a obtenu le soutien de plus de 20 pays et organisations de la société civile du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord et du Sud. L'engagement a été conceptualisé par le Global Expert Working Group, qui réunit des représentants du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, de l'ONUDC et de ses partenaires pour fournir des orientations stratégiques à l'I2LEC, une plateforme qui coordonne la réponse de la communauté internationale des organismes chargés de l'application de la loi au changement climatique.

L'événement parallèle, organisé à l'occasion de la 32e session de la CCPCJ de l'ONU, était une table ronde entre de hauts fonctionnaires des Émirats arabes unis, de l'ONUDC, d'INTERPOL et de l'Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI). Au cours de la discussion, les intervenants ont souligné l'importance de donner aux organismes chargés de l'application de la loi les moyens de lutter efficacement contre les crimes environnementaux, notamment en appuyant des recherches et analyses approfondies sur les tendances et les répercussions de ces crimes. Ils ont également souligné l'importance de faire participer la communauté internationale des organismes chargés de l'application de la loi au dialogue sur les changements climatiques, afin de mieux prévoir et atténuer les défis connexes qui peuvent avoir une incidence sur les opérations d'application de la loi.

Dans sa présentation de l'engagement de l'I2LEC, Son Altesse le lieutenant-général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis, a déclaré :

« Les organismes chargés de l'application de la loi font face à un double impératif constant : combattre les menaces criminelles d'aujourd'hui et anticiper les défis de demain. Il n'y a peut-être pas de plus grand défi auquel nous faisons face collectivement que la menace que représentent les changements climatiques. Cette dure réalité doit être reconnue à l'échelle mondiale afin d'assurer une meilleure gestion des scénarios de changements climatiques qui connaissent une évolution rapide et exigeante. Le large soutien que l'engagement de l'I2LEC a reçu de plus de 20 États membres et partenaires internationaux immédiatement après son lancement nous rend très optimistes quant au succès de notre réponse combinée à ce défi. Dans le cadre des orientations stratégiques et des orientations des dirigeants des Émirats arabes unis, l'engagement de l'I2LEC continue d'être diffusé dans toute la communauté internationale pour susciter davantage d'adhésion, dans le but de rassembler le plus large soutien possible à l'initiative en augmentant la sensibilisation mondiale, en améliorant les coopérations internationales et interorganismes, les capacités opérationnelles et de recherche, et en encourageant les organismes chargés de l'application de la loi à adopter des modèles à bas carbone, entre autres priorités. Nous nous attendons à ce qu'il serve de cadre modèle pour accroître la résilience des organismes chargés de l'application de la loi face aux changements climatiques. »

Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis a également décrit l'engagement comme une occasion unique de mieux faire connaître le rôle des organismes chargés de l'application de la loi dans l'atténuation des changements climatiques, en amont de la COP28 qui aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Mme Ghada Waly, directrice générale du Bureau des Nations Unies à Vienne et directrice exécutive de l'ONUDC, a commenté le dévoilement de l'engagement de l'I2LEC :

« Le crime organisé constitue une menace importante pour notre environnement, et les groupes criminels organisés du monde entier exploitent l'environnement et ses ressources. Cette exploitation a de graves répercussions sur nos écosystèmes et sur la vie de millions de personnes qui dépendent de ces ressources naturelles pour gagner leur vie. Nous espérons que l'engagement de l'I2LEC annoncé par les Émirats arabes unis servira d'appel à l'action pour la communauté internationale des organismes chargés de l'application de la loi afin de favoriser une plus grande coopération dans la lutte contre les crimes environnementaux. L'ONUDC est prête à soutenir les organismes chargés de l'application de la loi dans leurs efforts, en leur apportant sa capacité de recherche ainsi que la richesse de l'expérience et de l'expertise disponibles dans le cadre de ses programmes mondiaux axés sur les crimes environnementaux et le cadre juridique international, y compris la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les normes et standards des Nations Unies relatifs aux mandats et fonctions d'application de la loi. »

L'engagement est actuellement diffusé par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis pour recueillir le plus large soutien possible pour l'I2LEC. Parmi ses principales priorités, l'initiative vise à accroître la sensibilisation et les connaissances sur les crimes environnementaux et leurs répercussions afin de mieux éclairer les politiques, les stratégies, les pratiques et les opérations d'application de la loi, de renforcer la capacité des organismes chargés de l'application de la loi ainsi que la coopération interinstitutionnelle et internationale pour prévenir et combattre ces crimes, et pour exécuter efficacement leurs mandats et leurs fonctions dans le contexte des défis émergents et en constante évolution que posent les changements climatiques, et d'encourager l'adoption de pratiques durables par les organismes chargés de l'application de la loi.

Outre l'I2LEC, le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis a créé le Secure Communities Forum (SCF) qui, en partenariat avec l'Unité conjointe environnementale (JEU) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), a lancé l'un des premiers programmes de formation au monde visant à éduquer les premiers intervenants de première ligne et les agents des forces de l'ordre aux impacts des changements climatiques dans les situations d'urgence et de catastrophe. S'appuyant sur l'expertise internationale dans les domaines de l'application de la loi, du climat, de la sécurité publique et de l'aide humanitaire, il offre une formation universelle indispensable aux défis changeants du changement climatique. Les personnes formées recevront un certificat du SCF et du JEU de l'ONU à la fin des modules de formation.

Pour accéder à la formation, rendez-vous ici : https://learning.eecentre.org/course/view.php?id=44

