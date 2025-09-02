L'IA au service d'une fiabilité à toute épreuve : Getac élargit sa gamme d'appareils de terrain polyvalents et robustes avec le lancement de la nouvelle tablette F120 et du nouvel ordinateur portable V120 adaptés à l'IA

Les deux nouveaux appareils sont basés sur leurs prédécesseurs les plus vendus et introduisent une technologie de pointe avec des écrans plus grands et des spécifications améliorées adaptées aux professionnels de l'industrie.

En bref :

Le tout nouveau F120 de Getac - le premier ordinateur Copilot+ entièrement renforcé au monde dans un format tablette - exploite la puissance de pointe de l'IA pour transformer les flux de travail et optimiser l'efficacité opérationnelle sur le terrain.

Le nouveau V120 est le fruit d'années d'utilisation du V110 dans le monde réel. Il possède plusieurs améliorations significatives tout en conservant la souplesse d'utilisation qui le caractérise et qui lui permet de prendre en charge diverses opérations sur le terrain.

Les deux appareils sont conçus pour prendre en charge les besoins des professionnels de terrain dans des secteurs tels que la défense, les services publics, la fabrication, la sécurité publique et l'automobile, qui souhaitent optimiser leur productivité dans des environnements de travail difficiles en utilisant les technologies les plus récentes.

TAIPEI, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Getac Technology Corporation (Getac), un fournisseur de premier plan de solutions informatiques et vidéo mobiles robustes et un fabricant doté de capacités internes avancées, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux appareils de terrain très polyvalents : le F120, le premier ordinateur Copilot+ entièrement renforcé au monde dans un format tablette1 et le V120, un ordinateur portable entièrement renforcé prêt pour l'IA, conçu pour offrir une expérience informatique haut de gamme dans des environnements de travail difficiles.

Getac F120 V120 Utilities

Les deux nouveaux appareils sont le résultat d'une recherche approfondie dans le monde réel et d'un dialogue avec les clients, s'appuyant sur les modèles les plus populaires de Getac, le F110 et le V110, afin de proposer deux nouveaux appareils exploitant la puissance de l'IA pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité sur le terrain. Les mises à jour communes comprennent des écrans plus grands de 12,2 pouces avec un nouveau design à cadre étroit, des constructions plus fines et plus légères, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, deux ports ThunderboltTM 4, des batteries remplaçables à chaud, TPM 2.0 et des certifications MIL-STD-810H / IP66 robustes ce qui constitue un saut générationnel en matière de performance et de fiabilité pour les professionnels sur le terrain.

Tablette entièrement renforcée F120 - Le premier ordinateur Copilot+ au monde dans un format de tablette entièrement renforcée

Les ordinateurs Copilot+ sont les appareils Windows les plus rapides et les plus intelligents actuellement disponibles, avec des processeurs puissants et l'accès à des modèles d'IA très avancés capables de transformer fondamentalement les flux de travail et les opérations sur le terrain. Pour être qualifié d'ordinateur Copilot+, un appareil doit inclure une NPU (Neural Processor Unit) capable d'effectuer plus de 40 TOPS (Trillion Operations Per Second), disposer d'un minimum de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD et prendre en charge au moins une forme d'authentification de sécurité biométrique.

Le nouveau F120 de Getac est conforme à tous ces critères. En intégrant une puissante intelligence artificielle dans un format entièrement renforcé, il transforme la façon dont les professionnels de terrain travaillent dans des environnements difficiles. Activé par le dernier processeur Intel® CoreTM Ultra 200V et le révolutionnaire Intel® AI Boost NPU avec jusqu'à 48 TOPS, il accélère les tâches pilotées par l'IA comme le diagnostic, le traitement d'images et l'analyse en temps réel, permettant aux utilisateurs de résoudre les problèmes plus rapidement et plus efficacement.

Avec des options allant jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5X, 2 To de stockage SSD PCIe NVMe et la reconnaissance faciale Windows Hello, le F120 est conçu pour fonctionner en mode multitâche, offre des fonctionnalités d'accès sécurisé et a la puissance nécessaire pour gérer des charges de travail exigeantes, ce qui en fait un outil idéal pour les professionnels dans des environnements critiques tels que la défense, les services publics et les opérations sur le terrain qui exigent une IA mobile avancée à la périphérie.

V120 Ordinateur portable entièrement renforcé - Puissance convertible prête pour l'IA

Façonné par des années de déploiement éprouvé dans des secteurs clés, le V120 s'appuie sur le best-seller de Getac, le V110, en incorporant les retours d'information du monde réel dans un design raffiné à charnière convertible qui permet à l'appareil de ressembler à une tablette, répondant ainsi aux besoins évolutifs des professionnels de première ligne.

Au cœur du V120 se trouve un processeur Intel® CoreTM Ultra 200H Series avec des GPU Intel® ArcTM intégrés et la technologie Intel® Turbo Boost, offrant une accélération efficace de l'IA et un fonctionnement multitâche fluide dans les applications exigeantes. La configuration standard comprend 8 Go de mémoire DDR5 et un SSD PCIe NVMe de 256 Go, avec des mises à niveau optionnelles vers 64 Go de RAM et 2 To de SSD pour les utilisateurs qui ont besoin d'une capacité encore plus importante.

Des écrans plus grands, des facteurs de forme plus intelligents

Le F120 et le V120 sont tous deux dotés d'un écran LumiBond de 12,2 pouces avec Smart Touch et la technologie Getac de lecture en plein soleil, comparé à 11,6 pouces pour leurs prédécesseurs. Le V120 offre une luminosité de 1 000 nits pour une visibilité claire dans les véhicules et les postes de travail mobiles. Pour une utilisation extérieure intensive en plein soleil, le F120 augmente la luminosité à 1 200 nits. Avec un nouveau design à cadre étroit, les deux appareils sont plus fins et plus légers que la génération précédente malgré l'augmentation de la taille de l'écran, ce qui améliore la mobilité sans compromettre la durabilité.

Connectivité transparente et performances robustes

Conçus pour des opérations sur le terrain en continu, les deux appareils offrent le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 pour une connectivité sans fil rapide et stable. Les ports Thunderbolt™ 4 Type-C doubles sont standard sur les deux modèles, le V120 offrant un troisième port en option pour une flexibilité périphérique supplémentaire. Pour les utilisateurs travaillant dans des endroits éloignés, les options de connectivité supplémentaires comprennent un module GPS dédié, 4G LTE, 5G Sub-6, avec double SIM (Nano-SIM 4FF et e-SIM).

Les deux nouveaux appareils sont également dotés de la technologie de batterie remplaçable à chaud LifeSupport de Getac pour une productivité tout au long de la journée, tandis que des batteries haute capacité supplémentaires sont disponibles pour des périodes d'utilisation encore plus longues, loin des installations de recharge. Les appareils intègrent également une suite robuste de fonctions de sécurité des données, dont TPM 2.0 en standard, avec des options de sécurité supplémentaires telles que la technologie Intel vPro®, un lecteur de carte à puce et Absolute Persistence® si nécessaire.

Comme la plupart des appareils Getac, les F120 et V120 sont certifiés MIL-STD-810H et IP66 et peuvent fonctionner à des températures extrêmes allant de -29°C à 63°C (-20°F à 145°F). Le F120 résiste également aux chutes jusqu'à 1,8 m, tandis que le V120 résiste aux chutes jusqu'à 1,2 m et dispose de coins amortisseurs améliorés pour une protection supplémentaire. La certification optionnelle pour le brouillard salin et la conformité ANSI/UL rendent ces deux appareils parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs, réglementés et à haut risque.

Permettre une utilisation à fort impact dans les secteurs clés

Ces appareils puissants et polyvalents, prêts à l'emploi, sont conçus pour aider les professionnels sur le terrain dans de nombreux secteurs à effectuer des tâches complexes en toute simplicité. Les professionnels de la défense peuvent utiliser le traitement avancé des données et la connectivité étendue du F120 pour transformer n'importe quel véhicule en centre de commande et de contrôle mobile, tandis que la conception mince et le facteur de forme flexible du V120 facilitent la collecte de données critiques dans des scénarios à haute pression. Par ailleurs, les ingénieurs et les techniciens automobiles peuvent utiliser les capacités d'IA du F120 pour effectuer rapidement des diagnostics complexes et remettre les véhicules sur la route le plus vite possible. Les acteurs de la sécurité publique, tels que les officiers de police et les premiers intervenants d'urgence, peuvent utiliser les capacités d'IA du V120 avec l'application Getac Voice, qui permet la transcription en temps réel des entretiens avec les témoins sur les lieux de l'incident, offrant une conversion instantanée de la parole en texte pour les rapports écrits. Les témoins peuvent ensuite signer des rapports sur l'écran tactile de l'appareil.

« Les professionnels de terrain modernes ont besoin d'appareils fiables pour résoudre des problèmes complexes et atteindre des niveaux élevés de productivité au gré d'une grande diversité d'environnements et de circonstances. Chez Getac, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre non seulement les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui, mais aussi la façon dont ces défis évoluent dans le temps, afin de garantir que nos solutions robustes continuent à répondre à leurs besoins changeants », déclare James Hwang, président de Getac Technology Corporation. « Les nouveaux F120 et V120 s'appuient sur des performances éprouvées et placent la barre encore plus haut, en combinant de puissantes capacités d'intelligence artificielle, des écrans plus grands et des fonctionnalités résistantes aux intempéries dans un format plus fin et plus léger, pour une efficacité optimale sur le terrain. »

Le F120 et le V120 seront disponibles en octobre.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.getac.com

1Statut mis à jour le 2 septembre 2025 ; à notre connaissance, ce produit est la première tablette entièrement renforcée en tant qu'ordinateur Microsoft Copilot+.

À propos de Getac

Getac Technology Corporation est un leader mondial dans le domaine de la technologie mobile robuste et des solutions vidéo intelligentes, y compris les ordinateurs portables, les tablettes, les logiciels, les caméras portées sur le corps, les systèmes vidéo embarqués, la gestion des preuves numériques et les solutions d'analyse vidéo d'entreprise. Les solutions et services de Getac sont conçus pour permettre aux travailleurs de première ligne de vivre des expériences extraordinaires dans des environnements difficiles. Aujourd'hui, Getac compte des clients dans plus de 100 pays dans les domaines de la défense, de la sécurité publique, des ambulances, des incendies et des secours, des services publics, de l'automobile, des ressources naturelles, de la fabrication, du transport et de la logistique. Getac a récemment été reconnu comme l'une des « World's Most Trustworthy Companies » par Newsweek en 2024. Pour plus d'informations, veuillez consulter :https://www.getac.com. Participez au blog Getac Industry ou suivez l'entreprise sur LinkedIn et YouTube.

Getac et le logo Getac sont des marques commerciales de Getac Holdings Corporation ou de ses filiales. Les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2025 Getac Technology Corporation.

