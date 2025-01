L'IA doit être mieux intégrée dans le processus d'investissement, selon une nouvelle enquête buy-side effectuée par SimCorp

Principales conclusions du rapport InvestOps 2025 :

Un nouveau rapport interrogeant 200 responsables d'opérations buy-side dans le monde révèle que la majorité (75 %) comprend les avantages potentiels de l'intégration de l'IA, mais a besoin de plus d'informations pour l'intégrer dans ses processus d'investissement.

Les répondants ont souligné qualitativement le besoin d'IA pour soutenir l'analyse des investissements, la prise de décision, la gestion des risques, la gestion des données et l'engagement des clients.

Les organisations buy-side prévoient d'élaborer une modélisation des données plus standardisée (67 %) et de consolider les systèmes pour une couche de données commune (65 %) afin de surmonter les difficultés liées à leur infrastructure de données.

L'investissement ESG reste le domaine d'activité dans lequel les répondants voient la plus grande opportunité d'innovation technologique (58 %), en particulier en Amérique du Nord (81 %).

NEW YORK et LONDRES, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les organisations buy-side du monde entier ont besoin de plus d'informations sur la manière d'intégrer l'IA dans leurs processus d'investissement, révèle le rapport InvestOps, « Investment Management 2025 », commandé par la société de technologie financière SimCorp.

Basé sur une enquête menée par WBR Insights auprès de 200 cadres buy-side au quatrième trimestre 2024, le rapport donne un aperçu des défis et des priorités buy-side à l'aube de l'année 2025.

L'enquête montre que 75 % des personnes interrogées comprennent les avantages potentiels de l'IA mais ont besoin de plus d'informations sur la manière de l'appliquer efficacement aux processus d'investissement, tels que l'analyse des investissements, la prise de décision, la gestion des risques, la gestion des données et l'engagement des clients. Interrogé sur les domaines qui bénéficieraient le plus de l'utilisation d'un outil d'IA, un répondant a indiqué : « Un outil d'IA peut être utilisé pour découvrir des risques que nous n'aurions peut-être pas connus. » En outre, 16 % ne se sentent pas prêts à tirer parti de l'IA, tandis que 9 % se sentent très bien préparés.

« L'IA ne vise pas à remplacer les emplois, mais à augmenter les capacités humaines, à améliorer les processus de prise de décision et à accroître l'efficacité. Cependant, les progrès de l'IA peuvent apporter une véritable valeur ajoutée aux professionnels de l'investissement lorsqu'ils sont soutenus par une couche de données unifiée où toutes les données d'investissement sont regroupées en un seul endroit, s'éloignant ainsi des silos de données, » a déclaré Georg Hetrodt, Directeur général de SimCorp.

Lorsqu'on leur demande comment mesurer le succès d'un outil d'IA dans le processus d'investissement, les dirigeants buy-side donnent la priorité à une efficacité accrue dans le nettoyage des données (46 %), suivie d'une meilleure visualisation des données (42 %) et d'un temps accéléré pour obtenir des informations (41 %).

Relever les défis liés aux données

Le rapport indique également que près de la moitié des personnes interrogées (47 %) déclarent que leur infrastructure de données actuelle est une combinaison de solutions internes et de solutions tierces, ce qui entraîne des difficultés au niveau des données. Les trois principales priorités pour y remédier à court terme sont la construction de modèles de données plus standardisés (67 %), la consolidation des systèmes pour une couche de données commune (65 %) et l'utilisation d'outils d'IA pour une meilleure compréhension et une meilleure prévisibilité des données (65 %).

« Les données sont la « clé » du front office, mais de nombreuses entreprises sont confrontées à des sources de données fragmentées et incohérentes, » a déclaré Laura Kayrouz, Senior Partner & Global Co-Head of Investments chez Alpha FMC et l'une des contributrices du rapport. « La première étape pour surmonter ce défi réside dans un audit approfondi des données afin d'identifier les lacunes et les redondances. Une fois cette étape franchie, les entreprises doivent mettre en place un cadre solide de gouvernance des données afin de garantir l'exactitude, la cohérence et la conformité des données. Ce cadre constituera la base d'une solution de gestion centralisée des données, capable de briser les silos et de permettre un accès unifié aux données au sein des équipes. »

En ce qui concerne la technologie et les opérations, l'amélioration des données et des opérations pour les stratégies d'investissement multi-actifs (40 %) est l'initiative la plus importante que les organisations buy-side prévoient de mettre en œuvre. Le principal défi auquel doivent faire face les équipes de front office est l'incapacité de gérer plusieurs actifs en une seule vue (60 %).

Pour gérer efficacement un portefeuille multi-actifs - le principal défi de l'appui au front office - les gestionnaires d'investissement ont besoin d'une architecture de système avec une couche de données unifiée qui fournit une vue d'ensemble du portefeuille en temps réel, tout changement effectué dans un domaine de l'entreprise étant instantanément reflété dans l'ensemble du cycle de vie de l'investissement pour les marchés publics et privés. C'est ce qui ressort de l'enquête, où les répondants prévoient de consolider les systèmes pour obtenir une vue d'ensemble du portefeuille en temps réel (64 %) afin de relever ce défi.

« Cette étude montre que les gestionnaires d'investissement ont de plus en plus besoin d'investir dans des stratégies de données pour soutenir leurs objectifs et leurs capacités de prise de décision », a déclaré Marc Schröter, Chief Product Officer chez SimCorp. « Sinon, lorsque les entreprises diversifient leurs portefeuilles en multipliant les types d'actifs, elles risquent d'ajouter de la complexité à leur système. Cela pourrait conduire à des silos disparates de positions d'investissement dans l'ensemble de l'entreprise, ce qui ralentit la vitesse de l'information et a un impact sur la capacité d'évolution. Les initiatives en matière de données sont très rentables. »

D'autres résultats clés du rapport 2025 Global InvestOps sont présentés ci-dessous :

• Améliorer l'efficacité opérationnelle est la première priorité stratégique qui guide les investissements technologiques et opérationnels pour 2025.

• L'incapacité à obtenir une vue d'ensemble des investissements, des risques et des performances à l'échelle de l'entreprise et à lancer de nouveaux produits en temps voulu sont les principaux défis auxquels sont confrontés les modèles actuels des entreprises buy-side.

• L'investissement ESG est le secteur d'activité qui offre les plus grandes possibilités d'innovation technologique au cours des prochaines années, en particulier en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.

• Une plus grande transparence des données relatives aux opérations externalisées figure en tête de liste des améliorations que les entreprises souhaitent apporter à leurs modèles d'exploitation au cours des 24 prochains mois.

• Se concentrer sur l'activité principale est le résultat le plus souhaitable de l'utilisation d'un prestataire de services externe pour les processus opérationnels non essentiels.

Pour en savoir plus sur les résultats et accéder au rapport complet, suivez ce lien2025 Global InvestOps Report | SimCorp

Méthodologie de l'enquête

Au quatrième trimestre 2024, WBR Insights a interrogé 200 directeurs des opérations d'investissement et assimilés dans les régions APAC, EMEA et Amérique du Nord, afin de connaître les défis auxquels ils seront confrontés en 2024.

Le rapport lui-même sera divisé en quatre parties, examinant la manière dont les répondants équilibrent leurs priorités stratégiques, l'impact des données, l'évolution des modèles d'exploitation et les innovations technologiques apportées à la table. L'enquête a été réalisée par téléphone sur rendez-vous.

Les résultats ont été compilés et anonymisés par WBR Insights et sont présentés ici avec l'analyse et les commentaires de SimCorp et de la communauté InvestOps.

