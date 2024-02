L'IA générative améliore la productivité de l'ingénierie logicielle de 70 %, selon une étude de Ness-Zinnov

BANGALORE, Inde, 16 février 2024 /PRNewswire/ -- Ness Digital Engineering (Ness) , une société internationale de transformation des services numériques à cycle de vie complet et une filiale de KKR, et Zinnov , une société internationale de conseil en gestion et en stratégie, ont lancé conjointement une étude complète intitulée « Harnessing the Power of Generative AI (GenAI) in Transforming Software Engineering Productivity » (Exploiter la puissance de l'IA générative (GenAI) dans la transformation de la productivité de l'ingénierie logicielle). Alors que la productivité est un résultat connu des initiatives GenAI, cette étude mesure les gains de productivité réels résultant du déploiement de la GenAI au niveau de l'ingénierie. Elle est conçue de manière unique pour aider les directeurs techniques, les directeurs informatiques et les directeurs généraux à comprendre les moteurs technologiques et psychologiques de la productivité de l'ingénierie et les ramifications à long terme sur la conception de l'entreprise et de l'organisation.

Utilisant la plateforme propriétaire Matrix de Ness pour collecter des données, l'étude a impliqué plus de 100 ingénieurs logiciels à travers des cas d'utilisation et des environnements de développement, ainsi qu'une analyse approfondie des expériences réelles des ingénieurs dans des environnements d'ingénierie en direct.

L'étude a révélé que la mise en œuvre de l'IA générative n'augmente pas seulement la productivité, mais permet également un contexte profondément assisté, permettant aux entreprises de mondialiser le travail sans friction. Cela se traduit non seulement par de meilleurs résultats commerciaux, mais aussi par une conception organisationnelle entièrement transformée. D'autres observations clés ont émergé :

Réduction de 70 % du temps d'exécution des tâches pour les mises à jour du code existant : Les ingénieurs ont constaté un impact maximal lors de l'utilisation des fonctions de la base de code existante, ce qui a permis de réduire la durée du cycle de développement.

: Les ingénieurs ont constaté un impact maximal lors de l'utilisation des fonctions de la base de code existante, ce qui a permis de réduire la durée du cycle de développement. Réduction de 48 % du temps d'exécution des tâches pour les ingénieurs confirmés : Les ingénieurs confirmés ont constaté une réduction du temps d'exécution des tâches et se sont aperçus qu'ils utilisaient leur temps pour mieux planifier et aider les ingénieurs juniors.

: Les ingénieurs confirmés ont constaté une réduction du temps d'exécution des tâches et se sont aperçus qu'ils utilisaient leur temps pour mieux planifier et aider les ingénieurs juniors. Réduction d'environ 10 % des tâches à forte complexité de code : L'IA générative permet aux ingénieurs de naviguer dans des scénarios de codage complexes avec une efficacité accrue, contribuant à des résolutions plus rapides et plus précises.

: L'IA générative permet aux ingénieurs de naviguer dans des scénarios de codage complexes avec une efficacité accrue, contribuant à des résolutions plus rapides et plus précises. 70 % d'amélioration de l'engagement : En simplifiant les tâches et en favorisant un environnement de travail plus collaboratif et dynamique, l'IA générative joue un rôle central dans la création d'une expérience professionnelle positive et épanouissante.

Cette évolution remet en question les structures organisationnelles traditionnelles en se concentrant davantage sur l'expertise et l'efficacité qui seront assistées par la technologie mais contrôlées et décidées par les personnes. Il en résultera un nouveau type de main-d'œuvre, où l'expertise dans le domaine et les capacités de résolution de problèmes primeront sur les compétences technologiques.

Ranjit Tinaikar, PDG de Ness Digital Engineering, a déclaré : « La GenAI est prête à transformer le paysage du développement logiciel en offrant des améliorations substantielles de la productivité et en accélérant les cycles d'innovation, ce qui, en fin de compte, accélère la mise sur le marché. Cependant, son potentiel pourrait être entravé s'il était perçu comme un simple outil de génération de code, une idée fausse très répandue dans le domaine du développement logiciel. Pour exploiter pleinement la puissance de la GenAI, nous avons collaboré avec Zinnov pour comprendre l'impact de la GenAI sur le développement de logiciels et ses nuances. L'étude sert de guide sur l'impact de la GenAI sur le processus de développement de produits, les structures organisationnelles, l'engagement des employés, l'apprentissage et le développement. »

Pari Natarajan , PDG de Zinnov, a déclaré à propos de l'étude : « L'IA générative est désormais intégrée dans les flux de travail de l'ingénierie logicielle dans de nombreuses organisations, aidant à des tâches telles que la génération de cas de test, le remaniement du code et l'identification des opportunités d'innovation. Cette étude valide la conviction que l'IA générative complète plutôt qu'elle ne dicte les flux de travail, facilitant le partage des connaissances sans friction et débloquant la véritable valeur de la mondialisation. Cela a conduit à une confiance accrue des directeurs techniques et des directeurs informatiques dans la répartition des équipes de développement à l'échelle mondiale, avec un impact minimal sur la productivité. En outre, l'utilisation généralisée de l'IA générative a stimulé le moral des employés, dépassant les gains de productivité. Si le potentiel de l'IA générative est immense, ses limites tiennent essentiellement aux coûts du matériel, à la consommation d'énergie et aux contraintes réglementaires. »

Pour télécharger l'étude – www.ness.com / www.zinnov.com

À propos de Ness Digital Engineering

Ness Digital Engineering est une société d'ingénierie numérique à cycle de vie complet qui offre des conseils numériques grâce à des services d'ingénierie à l'échelle. En associant nos compétences de base en ingénierie aux dernières stratégies et technologies numériques, nous gérons de manière transparente les parcours de transformation numérique, de la stratégie à l'exécution, afin d'aider les entreprises à prospérer dans l'économie numérique. Ness est détenue à 100 % par KKR, l'une des principales sociétés d'investissement mondiales. Pour plus d'informations, consultez le site www.ness.com .

À propos de Zinnov

Fondée en 2002, Zinnov est une société internationale de conseil en management et en stratégie, présente à New York, Santa Clara, Houston, Seattle, Hyderabad, Bangalore, Gurgaon, Pune et Paris. Au cours des 21 dernières années, Zinnov a conseillé avec succès plus de 250 entreprises du Fortune 500 pour développer des idées concrètes afin de les aider à accélérer leur parcours technologique pour créer de la valeur - à travers les dimensions du revenu, de la transformation et de l'optimisation. Grâce à son expertise dans le domaine des talents en ingénierie numérique, de la transformation numérique, de l'innovation et du conseil en externalisation, Zinnov aide ses clients à :

Structurer et mettre en œuvre des leviers de transformation digitale permis par des technologies comme l'IA/ML, l'automatisation intelligente, le cloud, l'IoT, etc ;

Aider les entreprises internationales à définir et à piloter leurs programmes d'innovation ouverte, à concevoir et à gérer des programmes d'accélération, et à permettre la collaboration avec des start-ups sur des cas d'utilisation spécifiques et des résultats prédéfinis ;

Accroître les revenus des produits et services des entreprises sur de nouveaux marchés grâce à des conseils en matière d'intelligence économique, d'entrée sur le marché et d'expansion du marché ;

Permettre aux entreprises internationales de développer et d'optimiser une empreinte de talents en ingénierie à l'échelle mondiale par la mise en place de centres et d'accélérateurs - dans un modèle « as-a-service », ainsi que d'optimiser leurs portefeuilles mondiaux, afin d'améliorer l'efficacité, l'innovation et la productivité en matière de R&D ;

Conseiller les sociétés mondiales de capital-investissement dans la sélection des actifs et l'évaluation des cibles, la due diligence commerciale et la création de valeur.

Avec son équipe de consultants expérimentés, d'experts en la matière et de professionnels de la recherche, Zinnov sert des clients dans de nombreux secteurs d'activité tels que les logiciels d'entreprise, les services bancaires, financiers et les assurances (BFSI), la santé, l'automobile, la distribution et les télécommunications aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et en Inde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://zinnov.com .