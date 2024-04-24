聯邦政府 ACP 計劃即將結束，COX 以低成本上網計劃，繼續推動數碼平等

重要資訊：

Cox 提供多個確保大眾繼續高速上網的優惠上網計劃，包括合資格家庭上網月費為 9.95 美元

Cox 敦促客戶聯絡，尋找符合需要計劃

美國阿特蘭大2024年4月24日 /美通社/ -- 聯邦政府的「可負擔上網計劃」(ACP) 預計即將結束，許多低收入家庭將尋找可負擔的上網計劃選擇。全國近 2300 萬人領取 30 美元補貼（部落地區為 75 美元）支付上網費用或得到免費上網保障。可是，聯邦政府僅資助 ACP 至 4 月，並預計將於 5 月結束。

Cox 自今年初以來，一直聯絡 ACP 結束而受影響的客戶，以確保客戶了解多個可負擔的上網計劃和客製計劃。

Cox Communications 主席 Mark Greatrex 表示：「研究表示，可靠的寬頻上網對人類的生活帶來重要正面影響。我們的工作並非開始或終止『可負擔上網計劃』，而繼續在我們服務的社區提供可連接兼可負擔的上網服務。」

Cox 的可負擔寬頻上網計劃

十多年來，Cox 透過以下計劃及措施，為合資格低收入家庭推動數碼平等：

Connect2Compete 寬頻上網計劃 —— 9.95 美元月費計劃，適用於家中有幼稚園、小學和中學學童的家庭，以及參加「國家學校午餐計劃」或其他指定聯邦計劃（例如 SNAP）的家庭。

ConnectAssist 寬頻上網計劃 —— 30 美元月費計劃，適用於參加 SNAP、Medicaid、公共房屋、Pell Grant 和其他指定政府計劃的低收入家庭 。此計劃適用於所有現時接受 ACP 福利的 Cox 客戶，以及符合 ACP 資格的人士。

所有 Cox 贊助的寬頻上網計劃，均免信用支票、按金和 Wi-Fi 數據機租費。此外，客戶將享受無限數據，並可使用 400 萬個 Wi-Fi 熱點。

客戶可以選擇透過 Cox Digital Academy 提升他們的數碼能力，並可獲個人電腦購買折扣。

Cox 的可負擔流動上網計劃

Cox Mobile 為所有精打細算的 Cox 客戶，提供每號碼每 1GB 15 美元起的計劃。若選擇結合流動和家居上網的計劃，更獲額外優惠。

Cox 的數碼平等和上網堅定貢獻

Cox 透過多個數碼平等計劃，已連接超過 500 萬人上網，並已投入數百萬美元，擴展覆蓋範圍至多個服務不足和農村社區。這項擴張已經影響成千上萬家庭和企業，首次得到快速兼可靠的上網服務。

過去十年，Cox 投資超過 110 億美元於自設光纖網絡，為所有市場的社區帶來光纖上網連接與選擇。

推動上網社區和豐富生活的合作關係

Cox 與 Boys & Girls Club of America (BGCA) 合作 20 年，Cox 透過提供 100 多個配備工具、技術和高速上網的「創新實驗室」，突顯為下一代準備數碼未來的承諾。

除此以外，Cox 已與多個組織（公營、商業和非營利組織）合作，透過現時服務的社區，接觸需要可負擔上網的人士，並將繼續確保這些組織配備工具和資源，幫助自身會員度過 ACP 結束階段。

ACP 客戶可期待 Cox 未來協助

Cox 將繼續主動與客戶溝通，確保客戶了解如何啟動自己自訂的上網計劃。為了協助減輕客戶可能面臨的挑戰，Cox 將於 5 月全國地提供部分 ACP 津貼，金額為 14 美元（部落地區家庭為 35 美元）。

客戶了解更多的方法

如欲了解 Cox 的上網計劃，目前接受 ACP 津貼的客戶或希望更了解 Cox 數碼平權計劃的客戶，請瀏覽 cox.com/digitalequity。

Cox Communications