LIAN Group investit un montant à huit chiffres dans Alkira, un des principaux perturbateurs de l'industrie du cloud, soutenu par Sequoia, Kleiner Perkins, Google Ventures et Koch Disruptive Technologies

LUXEMBOURG, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- LIAN est heureuse d'annoncer qu'elle avait décidé de soutenir Alkira, leader du Cloud Area Networking, par un investissement conséquent et de passer un partenariat stratégique avec l'entreprise technologique. Parallèlement à ses initiatives stratégiques pour soutenir l'expansion d'Alkira en Europe, LIAN a réalisé un investissement stratégique dans la start-up de la Silicon Valley, afin de soutenir sa croissance rapide et de tirer parti de l'élan du marché.



Alkira Cloud Area Networking est un réseau d'entreprise edge-to-cloud complet. Il dispose d'un routage intégré et de services réseau. C'est le seul réseau construit dans son intégralité dans le cloud, livré sous la forme de services, sans matériel à acheter ni d'installation à faire réaliser par des agents. Alkira a été fondée par son PDG, Amir Khan, et son frère Atif Khan, directeur technique d'Alkira. Les deux frères et sommités technologiques ont créé et cofondé Viptela, fournisseur de SD-WAN. L'entreprise a été achetée par Cisco en 2017 pour 610 millions de dollars.

Amir Khan, PDG d'Alkira, a déclaré : « Alkira Cloud Area Networking est le moyen le plus rapide d'unifier les clouds, les sites et les utilisateurs. Nos clients peuvent mettre en place de nouveaux réseaux mondiaux et voies d'accès dans le cloud en heures au lieu de mois. Il peut s'agir d'un cloud ou de plusieurs. Et pour la première fois, ils peuvent profiter d'un réseau élastique, évolutif, qui augmente ou se réduit en fonction de la demande des entreprises. Nous sommes heureux de collaborer avec LIAN Group et de poursuivre avec ce partenaire notre expansion mondiale. »

Erenik Yzeiraj, directeur général de LIAN Group, a déclaré : « Il s'agit véritablement d'une étape stratégique pour LIAN alors que nous entamons ce partenariat enthousiasmant avec Alkira. La phase de gestion, qui a duré plus d'un an, a laissé la place à une phase de mise en œuvre par l'équipe, qui déploie des capacités et un talent exceptionnel au service de l'expérience utilisateur que cette solution offre aux entreprises. Nous sommes privilégiés de faire partie de cette aventure et sommes déterminés à soutenir l'entreprise à l'avenir. »

À propos de Lian Group

Lian Group est une société d'investissement européenne de premier plan qui cherche à combler l'écart entre le capital européen et l'économie nord-américaine de la prochaine génération. Le groupe se positionne comme un investisseur et un partenaire stratégique de sociétés technologiques perturbatrices offrant un développement commercial et un soutien stratégique, au-delà de son capital investi. Opérant au cas par cas, l'entreprise offre un investissement adapté au plan d'affaires des fondateurs. Parmi les investissements précédents, citons Zoom Video Communications, Spotify, Indigo Agriculture, Alto Pharmacy, Curv, etc.

Pour en savoir plus : www.liangroup.io

À propos d'Alkira

Alkira Cloud Area Networking est le moyen le plus rapide d'unifier les clouds, les sites et les utilisateurs.

Nous automatisons l'intégralité des processus de création et de gestion, ainsi que le fonctionnement de votre réseau. Avez-vous besoin de vous étendre à plusieurs régions ? Ou le multicloud vous tente ? Votre Cloud Area Network unifie l'ensemble de votre réseau pour former un Cloud Fabric mondial à haute résilience et à faible latence.

La gestion est effectuée via les mêmes contrôles, politiques et processus de sécurité que les administrateurs de réseau connaissent et utilisent déjà. Le Cloud Area Network évolue instantanément. Il est fourni sous la forme de services. Il est déployé automatiquement via l'interface utilisateur ou le code. Il permet de bénéficier d'une visibilité de bout en bout.

En utilisant Alkira, votre équipe réseau sera plus réactive. Les tâches de gestion seront réduites. Les gains et économies, en revanche, seront nombreux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alkira.com et suivez notre page @alkiranet .

