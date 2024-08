LIAN Group renforce sa plateforme de santé avec l'acquisition stratégique de Scientis, la solution n°1 recommandée par les dermatologues pour l'hyperpigmentation

GENÈVE, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa plateforme d'investissement dans le secteur de la santé, LIAN Group, reconnu pour son modèle owner-operator, annonce l'acquisition de Scientis, une entreprise suisse de cosméceutiques à la pointe de l'innovation. Cette acquisition renforce et étend la présence de LIAN dans le secteur de la santé, qui concentre sa stratégie d'investissement sur des solutions de pointe répondant à des besoins en constante évolution.

Scientis est une entreprise suisse spécialisée en dermatologie, dédiée à la pigmentation de la peau, avec son produit phare, Cyspera®. La gamme de produits Cyspera® s'appuie sur le Cysteamine Isobionic-Amide Complex™, un correcteur de pigmentation cliniquement prouvé. Sa formule unique, aux propriétés antioxydantes puissantes, positionne Cyspera comme le premier produit topique à traiter ces irrégularités du teint et décolorations de la peau. Scientis est prêt à pénétrer les marchés mondiaux, en s'appuyant sur une présence solide établie en Asie et aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'accueillir Scientis au sein de notre plateforme santé chez LIAN Group. Avec notre approche hands-on, nous nous engageons à accélérer la croissance et les ventes de Scientis sur de nouveaux marchés. Nous soutiendrons la direction en tirant parti de notre réseau, de notre expertise et de nos ressources pour pénétrer de nouveaux marchés, rationaliser les opérations, développer des produits et services innovants et offrir aux patients et aux professionnels de la santé des solutions de haute qualité », déclare Fiorenzo Manganiello, Managing Partner, LIAN Group.

Cette acquisition témoigne de l'engagement de LIAN Group à étendre sa plateforme santé aux secteurs de la beauté et du bien-être, où d'autres acquisitions sont prévues et prêtes à être réalisées. L'équipe dédiée de LIAN travaillera main dans la main avec Scientis pour révéler le véritable potentiel de l'entreprise et en faire un leader de l'industrie cosméceutique.

À propos : LIAN Group est une société d'investissement qui fonde et finance des entreprises prospères dans les industries les plus impactantes, en collaborant étroitement avec des leaders entrepreneuriaux accomplis. Nous générons de la valeur en investissant non seulement de l'argent, mais aussi notre temps et notre expertise, en nous concentrant sur les opportunités dans les secteurs de la santé, des actifs numériques et de l'infrastructure.

Contact avec les médias : Laura Gonzalez-Valdizan; +41779937307; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2488616/LIAN_Group_Logo.jpg