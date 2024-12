LIAN Group renforce sa position dans le domaine de la médecine esthétique avec le lancement de Vitaura

GENÈVE, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- LIAN Group, reconnu pour son modèle owner-operator, annonce le lancement de Vitaura, un acteur de consolidation dans le secteur de la médecine esthétique, de la chirurgie et de la longévité. Avec un positionnement similaire à celui de Cheeze, réseau de cliniques dentaires suisse, l'objectif est de créer un réseau d'excellence qui fournit un soutien intégré aux cliniques et aux praticiens, en garantissant des normes de haute qualité et en encourageant l'optimisation des ressources dans les différentes cliniques.

Le marché italien est en pleine croissance ces dernières années en raison d'une demande en constante augmentation, avec 757 000 procédures réalisées en 2023, il se classe au 9e rang mondial. .Dans ce contexte, le secteur a vu naître de nombreux petits opérateurs, contribuant de manière significative à la fragmentation d'un marché où les modèles d'agrégation sont actuellement quasi inexistants.

Vitaura acquiert et consolide des entités reconnues sur l'ensemble du territoire, permettant aux médecins de se concentrer exclusivement sur les activités cliniques.

Vitaura a annoncé sa première acquisition, la clinique Medicina Estetica Zazzaron , qui opère sur deux sites en Vénétie et se classe parmi les 10 premières cliniques au niveau national. La clinique a été fondée et est dirigée par le Dr. Michela Zazzaron, qui continuera à diriger la clinique. Le Dr Andrea Grassi rejoint l'équipe en tant que directeur opérationnel et responsable du développement afin de soutenir l'expansion de Vitaura.

L'acquisition de deux sites additionnels en Toscane est en cours de finalisation. Huit nouvelles acquisitions devraient s'ajouter au portefeuille au cours des 36 prochains mois, dans le but d'étendre le réseau Vitaura à l'ensemble du pays.

« Nous souhaitons insister sur la notion de réseau plutôt que de groupe, où chaque clinique acquise conservera son identité et une grande autonomie médico-opérationnelle dans la gestion des relations avec les patients. Il s'agit de préserver autant que possible le lien de confiance entre les médecins et les patients construit au fil du temps», a déclaré Matteo Cardarelli, directeur et responsable des investissements en Italie au sein du LIAN Group. « L'objectif est de s'engager sur la voie de la consolidation qui a touché plusieurs secteurs de la santé ces dernières années et qui concerne désormais la médecine et la chirurgie esthétiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la plateforme de soins de santé qui a fait l'objet de plusieurs opérations finalisées au cours des derniers mois. »

L'ÉQUIPE ET LES CONSEILLERS IMPLIQUÉS

L'équipe de LIAN Group :

Fiorenzo Manganiello (Managing Partner & Co-Founder), Matteo Cardarelli (Director - Head of Investments in Italy), Michele Di Minno (Director), Jacopo Spoto (Senior Analyst).

Conseillers juridiques :

Gianni & Origoni a soutenu le LIAN Group avec une équipe dirigée par Donato Romano (Partner) et Vito Quaglietta (Associate).

Giovannelli e Associati a soutenu Medicina Estetica Zazzaron avec une équipe dirigée par Alessandro Giovannelli (Partner), Matteo Bruni (Senior Associate).

Structuration des transactions et conseil aux entreprises :

Studio Legale e Tributario TaxNet a soutenu LIAN Group avec Andrea Maria Ciotti.

Conseiller en fusions et acquisitions :

Le Studio Pea Commercialisti a soutenu Medicina Estetica Zazzaron avec le Dr Fabrizio Pea.

Financement bancaire :

Banca Profilo a financé l'acquisition avec une équipe dirigée par Alessio Muretti (Deputy Head of IB) et Mattia Zacchetti (Senior Analyst).

LIENS UTILES :

Site Internet de LIAN Group : https://liangroup.io/

LIAN Group LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/liangroup

Site web de Vitaura : https://vitaura.it/en/

Vitaura LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/joinvitaura

CONTACT : Matteo Cardarelli, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2488616/LIAN_Group_Logo.jpg