Liaoning acelera la construcción de un sistema de rescate para emergencias aeronáuticas por incendio

"El helicóptero no tripulado que utilizamos para este ejercicio tiene una capacidad de carga máxima de 15 kilogramos, velocidad máxima de 150 kilómetros por hora, puede soportar vientos de fuerza siete y realizar vuelos sobre el mar al ser resistente al agua y contar con antisalinización. Gracias a su fuselaje y hélice diseñados en función de los flujos de aire, el helicóptero logra soportar mayores cargas y alcanzar más altura al volar. Tiene la capacidad de cargar entre cuatro y seis bolas de fuego al mismo tiempo, lo que resulta más apropiado en rescates de emergencia. Por el momento ya se está utilizando este producto en muchas ciudades de China", declaró Chen Kun, gerente general de Shandong Ruitai Zhengqian Intelligent Equipment Co., Ltd.