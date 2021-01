Libérez votre créativité avec FlipaClip sur AppGallery aujourd'hui

FlipaClip offre une large gamme d'outils de dessin et d'animation puissants mais intuitifs qui permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos animées de qualité, quelle que soit leur compétence. Des outils indispensables, comme Pinceaux et Remplissage, aux fonctionnalités avancées, comme la peau d'oignon et les visionneuses d'images, les utilisateurs d'AppGallery découvriront que FlipaClip est une application riche en fonctionnalités qui rend l'animation amusante et facile à apprendre.

Les développeurs de Visual Blasters ont pour mission d'aider les utilisateurs à faire passer leurs animations à un niveau supérieur. C'est pourquoi l'application comprend des fonctionnalités telles que l'édition audio, l'animation des couches et le contrôle de la timeline. En témoignage de leurs efforts, FlipaClip s'enorgueillit d'une communauté florissante de créateurs sur diverses plateformes sociales où les utilisateurs peuvent s'inscrire et trouver de l'inspiration. L'équipe de Visual Blasters organise également de fréquents concours avec des prix attractifs pour reconnaître la créativité de leur communauté.

« Nous sommes ravis de nous associer à Huawei pour proposer aux consommateurs l'une des applications d'animation et de design les plus performantes sur AppGallery », a déclaré Jonathan Meson, PDG et cofondateur de Visual Blasters. « Le soutien d'AppGallery au cours du processus de développement a été énorme. De l'intégration au processus d'assurance qualité, nous sommes impressionnés par l'engagement de l'équipe à nous aider à réussir à tous les niveaux. »

Les capacités de base de HMS améliorent l'expérience de l'animation avec FlipaClip

Afin d'aider FlipaClip à offrir la meilleure expérience d'animation aux utilisateurs de l'AppGallery, les équipes de la tablette et du cloud de Huawei ont collaboré étroitement avec les développeurs de Visual Blasters pour optimiser l'application pour la tablette phare de Huawei, le HUAWEI MatePad Pro. L'application fonctionne non seulement de manière transparente sur la tablette, mais elle fournit également un support pour le stylet de Huawei, le HUAWEI M-Pen. L'application est intégrée à plusieurs fonctionnalités de base de Huawei Mobile Services (HMS), telles que l'analyse, les achats dans l'application, les tests a/b et la configuration à distance. Grâce à des modifications configurables à distance, FlipaClip est capable de diffuser des mises à jour côté serveur qui permettent à Visual Blasters d'améliorer continuellement l'expérience de l'application sans que les utilisateurs aient besoin de faire une mise à jour de l'application.

À propos d'AppGallery, l'une des trois premières places de marché mondiales pour les applications

Lancé dans plus de 170 pays et régions, AppGallery s'engage à répondre aux besoins variés et ciblés de ses 500 millions d'utilisateurs actifs. La plate-forme de distribution d'applications recherche activement des partenariats avec des développeurs mondiaux et locaux pour les inviter à la rejoindre. AppGallery est une plate-forme de distribution d'applications ouverte et innovante, accessible à tous.

AppGallery reconnaît l'importance et les contributions des développeurs, et Huawei se consacre à leur succès. AppGallery offre également un soutien opérationnel complet aux développeurs du monde entier et plusieurs initiatives centrées sur les développeurs, ce qui leur permet d'innover davantage dans le développement d'applications.

FlipaClip est maintenant disponible en téléchargement sur AppGallery à l'adresse suivante https://appgallery.huawei.com/#/app/C102999751 .

Pour plus d'informations, veuillez consulter le forum des développeurs Huawei à l'adresse suivante https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1422613/FlipaClip.jpg

