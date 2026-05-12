LiberNovo lance la série Maxis - conçue pour les utilisateurs de grande taille

Lancement officiel le 16 juin - prévente des dépôts à partir du 13 mai dans toute l'UE

HONG KONG, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo a annoncé aujourd'hui la Maxis Series, une nouvelle gamme de chaises ergonomiques conçues pour les utilisateurs mesurant de 5'10" à 6'7" et pesant jusqu'à 181 kg. Maxis comble une lacune sur le marché : Il existe peu de sièges véritablement ergonomiques pour les professionnels plus grands et plus corpulents. Les utilisateurs de grande taille ont longtemps été poussés vers des sièges trop étroits, trop courts au niveau du dossier et qui laissent les jambes pendantes sur des plateaux d'assise sous-dimensionnés.

LiberNovo Launches Maxis Series — Purpose-Built for Big & Tall Users

Les chaises ergonomiques standard concentrent la pression sur les utilisateurs les plus grands, ce qui entraîne des douleurs chroniques dans le bas du dos, un engourdissement des hanches et de la fatigue. Maxis répond à cette demande avec une plate-forme d'assise de 52 cm, un cadre renforcé certifié BIFMA d'une capacité de 181 kg, une structure élargie et le système de soutien dynamique LiberNovo, recalibré pour une masse corporelle plus élevée afin d'offrir un soutien continu et réactif sur cinq niveaux d'inclinaison, de 105° à 160°. Le dossier Bionic FlexFit est optimisé en hauteur pour suivre toute la longueur de la colonne vertébrale d'une personne plus grande à chaque changement de posture.

Maxis est disponible en trois configurations : Maxis Manual (lombaire manuel) comme point d'entrée propre, Maxis Electric (lombaire motorisé) pour un réglage sans effort, et Maxis Airflow (lombaire motorisé avec tissu Gabriel de première qualité) pour les utilisateurs qui recherchent à la fois performance et raffinement. Les trois sont disponibles en Graphite ou Glacier. LiberNovo lance simultanément l'Omni SE, une version simplifiée à réglage manuel de son modèle phare, et l'Omni Pro, qui ajoute une ventilation active du siège pour les longues sessions de travail.

Les trois produits seront officiellement lancés le 16 juin 2026. Dépôt préventes ouvrent le 13 mai dans toute l'UE et se poursuivent jusqu'au 16 juin. Un dépôt remboursable de 10 euros permet de débloquer un bon de réduction de 30 euros, valable pour les commandes de 1 000 euros ou plus jusqu'au 31 décembre 2026, ainsi qu'une extension de garantie d'un an pour les commandes passées avant le 31 juillet. Tous les achats sont couverts par la législation européenne sur la protection des consommateurs, qui prévoit notamment un droit de rétractation de 14 jours à compter de la livraison. Les dépôts restent remboursables jusqu'au 30 août ; après cette date, les dépôts et les codes de réduction associés expirent. Des lots de cadeaux échelonnés récompensent les commandes à partir de 600 euros.

À propos de LiberNovo

LiberNovo est une marque ergonomique haut de gamme, pionnière de Dynamic Ergonomics, une philosophie de conception fondée sur le principe que votre environnement ne devrait jamais jouer contre vous. Grâce à des technologies exclusives telles que le dossier Bionic FlexFit et les systèmes d'inclinaison automatique, les produits LiberNovo s'adaptent en permanence à chaque changement dans la façon dont vous vous déplacez et travaillez.

Pour en savoir plus, consultez le site www.libernovo.com.

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