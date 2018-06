L'IDE à Bahreïn augmente de 114 % tandis que les réformes stimulent l'investissement

La croissance des investissements a été soutenue par un certain nombre de réformes économiques majeures au cours des dernières années - la CNUCED citant les amendements apportés par Bahreïn à sa loi sur les sociétés commerciales autorisant la propriété étrangère à 100 % dans des secteurs supplémentaires comme exemple d'une libéralisation soutenant la croissance des IDE. Cela a continué en 2018 avec plusieurs développements considérables dans la première moitié de l'année.

« L'investissement direct à l'étranger crée des emplois, diversifie l'économie et alimente la croissance - nous sommes par conséquent ravis d'observer une telle dynamique, même dans un contexte mondial difficile. Cela prouve que l'intérêt croissant pour l'opportunité offerte par le CCG se traduit par des investissements », a déclaré Khalid Al Rumaihi, directeur général de Bahrain EDB.

« Nous avons entrepris un certain nombre d'initiatives importantes au cours du premier semestre de cette année pour tirer parti de ce succès et nous prévoyons d'annoncer plusieurs mesures supplémentaires dans les mois à venir, de manière à aider les investisseurs à saisir l'opportunité offerte par le CCG. »

Les réformes de Bahreïn ont également été reconnues comme par exemple par le magazine Site Selection qui a récemment nommé Bahreïn comme le meilleur endroit pour investir au Moyen-Orient et en Afrique par habitant pour la troisième année consécutive.

Les classements « Best to Invest » sont déterminés par le niveau des investissements en capital dans le pays et la performance des principaux indices internationaux publiés par des organisations telles que la Banque mondiale, le Forum économique mondial et le PNUD. Ces classements ont également vu apparaître Bahrain EDB dans la liste des meilleures agences de promotion des investissements pour 2018, l'un des quatre seuls organismes de la région présents dans cette liste.

En plus d'être l'un des principaux lieux d'investissement, Bahreïn a également été classé comme le meilleur endroit au monde pour les expatriés, reflétant la grande qualité de vie offerte par le pays. Le classement InterNations Expat Insider a classé le Royaume comme la première destination des expatriés au monde - citant son environnement accueillant et la facilité de s'y installer comme facteurs clés.

Parmi les développements les plus marquants de 2018, notons la croissance de l'écosystème FinTech à Bahreïn, y compris le lancement de Bahrain FinTech Bay, le plus grand hub fintech de la région MENA ; la création d'un fonds de fonds de 100 millions de dollars pour aider la création de start-ups au Moyen-Orient ; et un nombre croissant d'entreprises qui tirent profit du « sandbox » réglementaire de la Banque centrale de Bahreïn pour développer de nouveaux produits et services.

Ces avancées ont été reflétées dans le récent Global Startup Ecosystem Report, publié par Global Entrepreneurship Network et Startup Genome, qui incluait Bahreïn parmi les « écosystèmes à surveiller de près » à la fois dans les secteurs de la technologie financière et des jeux vidéo. Bahreïn était le seul pays arabe à être inclus dans les deux listes.

Le Royaume a également été le lieu d'un certain nombre d'annonces importantes le mois dernier à l'occasion du Gateway Gulf Forum, qui a rassemblé plus de 500 investisseurs et chefs d'entreprise mondiaux, venus pour explorer les moyens de libérer les opportunités créées par la transformation économique du CCG. Cet événement a fourni un accès direct au marché du CCG en présentant des projets régionaux majeurs prêts à recevoir des investissements d'une valeur de 18 milliards USD, avec des projets en phase de planification amenant la valeur totale du portefeuille de projets à 26 milliards USD.

Parmi ces annonces figurent le lancement du Bahrain Energy Fund de 1 milliard de dollars, le premier de ce type dans le CCG, et unique en son genre en ce qu'il fournit aux investisseurs institutionnels l'accès aux ressources énergétiques locales, et le lancement de la première destination cinq étoiles de style « retreat » de Bahreïn par Al Sahel Resort Company, dans le cadre d'un développement plus large du secteur touristique du pays.

