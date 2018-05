LIDE Brazilian Investment Forum debate oportunidades geradas pela retomada econômica brasileira

Moro, responsável por ações penais em primeira instância decorrentes da operação Lava Jato, falou sobre o "Fortalecimento das instituições para o crescimento do Brasil". Segundo ele, não existe risco à democracia no Brasil. "Nossas instituições estão fortes. Existe, evidentemente, como em qualquer ano eleitoral, algumas incertezas, mas as instituições estão operando em todos os processos contra corrupção. Estamos superando um passado de forte corrupção sistêmica", afirmou.

O ministro Carlos Marun participou do painel sobre as "Oportunidades de investimentos no novo ciclo de crescimento no Brasil" e, além de citar iniciativas do atual governo que contribuíram para a retomada do crescimento econômico, como a Reforma Trabalhista, fez comentários sobre as eleições deste ano. "O Brasil está no rumo positivo e não podemos ter eleições que signifiquem um retrocesso ao que aconteceu de bom nos últimos dois anos", afirmou.

O Brazilian Investment Forum deste ano retratou o momento econômico atual do Brasil, que exibe sinais evidentes de recuperação. Essa é a avaliação quase consensual no mercado financeiro, um eficiente termômetro em relação à economia. Vários indicadores atestam o novo horizonte, desde o crescimento anual do PIB, estimado entre 3% e 3,2%, a inflação e os juros baixos. Especialistas também apostam no crescimento no número de fusões e aquisições de 10% a 15% em relação a 2017.

O chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan, enfatizou que a política externa do Brasil mudou e está mais aberta a negociações. "Hoje, estamos negociando com o Japão um tratado de livre comércio e ampliando as relações com o México. Com o Reino Unido, há tratativas de algum tipo de parceria. Tudo isso gera oportunidades e o resgate do ânimo nacional, debilitado ao longo de três anos de depressão", disse Furlan.

O evento contou com o patrocínio da BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS, COSAN, GOCIL E NELSON WILIANS ADVOGADOS com apoio institucional do LIDE ESTADOS UNIDOS e AS/COA. Entre os fornecedores estão CDN COMUNICAÇÃO, F&Q BRASIL, MARINGÁ TURISMO, TRAVEL ACE, RODOBENS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E UPS. Os mídia partners são JOVEM PAN, PR NEWSWIRE, LIDE PLAY e REVISTA LIDE.

Contato: Fábio Souza

Tel: (11) 3643-2813 – fabio.souza@cdn.com.br

FONTE LIDE

SOURCE LIDE