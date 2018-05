LIDE Brazilian Investment Forum reúne empresários e investidores em Nova York para debater novo ciclo de crescimento no Brasil

Entre os debatedores, estará o juiz federal Sergio Moro, titular da 13º Vara Criminal Federal de Curitiba, no Paraná, e responsável por ações penais da primeira instância da operação Lava Jato, a maior investigação contra corrupção já realizada no Brasil. Moro participará do Painel 1, com início às 8h40, sobre "Fortalecimento das instituições para o crescimento do Brasil".

Carlos Marun, que está à frente da Secretaria de Governo da Presidência da República, também estará presente no Fórum. Marun participará, a partir das 10h, do Painel 2, sobre "Oportunidades de investimentos no novo ciclo de crescimento no Brasil".

O LIDE Brazilian Investment Forum conta com o patrocínio da BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS, COSAN, GOCIL E NELSON WILIANS ADVOGADOS com apoio institucional do LIDE ESTADOS UNIDOS e AS/COA. Entre os fornecedores estão CDN COMUNICAÇÃO, F&Q BRASIL, MARINGÁ TURISMO, TRAVEL ACE, RODOBENS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E UPS. Os mídia partners são JOVEM PAN, PR NEWSWIRE, LIDE PLAY e REVISTA LIDE.

Sobre o LIDE

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de caráter privado, que reúne empresários em diversos países. O LIDE debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 26 frentes de atuação. Para informações adicionais, basta acessar: www.lideglobal.com.

