Lide Ceará recebe nesta sexta (31) Ministro da Educação, Camilo Santana, para almoço-debate sobre um novo horizonte para a educação no Brasil

FORTALEZA, Brasil, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Com o tema "Um Novo Horizonte para a Educação no Brasil e o Impacto na Economia e na Sociedade", o Lide Ceará – Grupo de Líderes Empresariais realizará nesta sexta-feira (31), no hotel Gran Marquise, em Fortaleza (CE), um almoço-debate com o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará. O Ministro Camilo Santana fará uma apresentação para uma plateia de convidados formada por empresários membros do Lide Ceará e imprensa.

Ivo Gomes, Viviane Senna, Camilo Santana, Emília Buarque, Luiz Fernando Furlan 5º Fórum Lide de Educação e Inovação – Outubro 2018

"Estamos diante de um momento histórico na educação do país e temos que reconhecer o mérito da Presidência da República em escolher para Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, que representa com legitimidade o maior case de sucesso no setor do Brasil. Ganha o país com o potencial de transformação que virá pela educação dos brasileiros e ganha o Ceará, que há tempo não ocupava tão importante pasta", comenta Emília Buarque, presidente do Lide Ceará.

Camilo Santana nasceu no Crato (CE), é engenheiro agrônomo, professor e político brasileiro. Eleito governador do Ceará em 2014 e reeleito em 2018 com a maior votação proporcional do Brasil, tornou-se em 2022 o senador mais votado da história do Estado. Em 1º de Janeiro de 2023 foi nomeado e empossado como Ministro de Estado da Educação.

