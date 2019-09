LIDE NEXT debate a inovação na construção do futuro

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais reunirá na quarta-feira, dia 18 de setembro, renomados especialistas em tecnologia, CEOs e autoridades públicas no LIDE Next "Liderança + Inovação". Sob o comando de Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, e de Leonardo Framil, presidente do LIDE Tecnologia, o encontro será realizado das 15h às 18h30, no Palácio Tangará.

O evento será dividido em três painéis. O primeiro, sobre "Negócios versus Plataformas", terá a participação dos debatedores Mauricio Minas, membro do Conselho de Administração e VP do Bradesco; Jorge Nóbrega, CEO do Grupo Globo; e Paulo Caffareli, CEO da Cielo.

Com o tema "Cultura interna frente à inovação", o segundo painel abordará a importância de se cultivar internamente nas empresas práticas inovadoras para a transformação digital. Pedro de Godoy Bueno, que está à frente da Dasa, debaterá o tema com Carlos Safini, vice-presidente de Tecnologia e Transformação Digital da Kroton.

Já o terceiro e último painel, intitulado "Reimagining work in the age of AI" ("Reimaginando o trabalho na era da Inteligência Artificial"), terá como expositor Paul Daugherty, Chief Technology & Innovation Officer Global da Accenture, nomeado recentemente como um dos 100 líderes mais importantes no que se refere à tecnologia e negócios.

O evento tem patrocínio de ACCENTURE e DASA. Apoio: Riachuelo. Colaboração SEMANTIX. Fornecedores oficiais: CDN, ECCAPLAN, FORMAG'S, GRUPO BEM, MOVE TO GO, PROGRAMASSOM e TRACK. Mídia partners: PR NEWSWIRE, RÁDIO BAND, REVISTA LIDE e TV LIDE.

