LIDE Next reúne especialistas nacionais e internacionais para debater inovação e liderança na construção do futuro

O primeiro painel, sobre "Negócios versus Plataformas", moderado por Leonardo Framil, presidente do LIDE Tecnologia, e Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, contou com a participação do presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Sidney Klajner , além dos executivos do Grupo Globo e da Cielo. "Temos uma geração totalmente acostumada a lidar com a tecnologia e outra que precisa se adaptar a essa nova realidade. Com isso, é ainda mais necessário termos como objetivo a experiência do cliente", disse Paulo Caffareli.

Jorge Nóbrega enfatizou que a transformação digital segue tendências radicais que remodelam o negócio. "As novas empresas têm base em dados, e as atuais precisam se adequar a essa realidade para ter novas formas de obter receita". Em linha com Nóbrega, Klajner ressaltou a importância de se realizar a manutenção da cultura organizacional da empresa antes de se fazer a transformação digital e a cultural.

O segundo painel, com exposição de Carlos Safini e Pedro de Godoy Bueno, abordou a "cultura interna frente à inovação". Safini defendeu a transformação digital com impacto direto no cliente e explicou que, no caso da Kroton, a missão é conceder plataformas acessíveis que possam chegar a alunos de todos os cantos do país. O objetivo é se tornar o maior ecossistema de startups da educação.

Já Pedro de Godoy Bueno trouxe o ponto de vista das tecnologias a partir da perspectiva de saúde, no campo de diagnósticos. "Aliando as tecnologias de dados aos diagnósticos, é possível criar modelos de predição. Identificamos, por exemplo, milhares de pacientes que já estavam pré-diabéticos e provavelmente não têm conhecimento dessa condição. A ideia é que os resultados desses exames cheguem diretamente ao médico responsável, tornando possível reduzir os riscos de agravamentos de quadro".

No último painel, moderado por Roger Ingold, presidente do LIDE Tecnologia, Paul Daugherty, CTO da Accenture Global, mostrou o quanto a Inteligência Artificial acelerou o desenvolvimento de outras tecnologias e aplicações e comentou mitos da área. "Muito se fala que a IA vai tirar empregos, mas em toda revolução pelas quais a humanidade passou, o número de empregos criados foi duas vezes maior do que os extintos. Temos desafios pela frente, como a qualidade e o aprendizado da tecnologia, a veracidade desses dados e a falta de limites para inovação", finalizou Daugherty.

O conteúdo completo do LIDE Next_Liderança+Inovação pode ser assistido na íntegra na página do Facebook do LIDE (www.facebook.com/LIDEBr).

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/998507/LIDE_Next.jpg

CONTATO: Alan Cruz, 55 (11) 3093-6011, alancruz@grupodoria.com.br

FONTE LIDE

SOURCE LIDE