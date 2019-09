Lide promove 2º Fórum do Setor Imobiliário e Construção Civil

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais realiza seu 2º FÓRUM DO SETOR IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO CIVIL, em 24 de setembro, no Hilton São Paulo Morumbi, na capital paulista, das 8h às 12h30. O evento tem a curadoria de Claudio Carvalho, sócio e vice-presidente executivo da Athié Wohnrath, e contará com a participação de Flávio Amary, secretário de Habitação do Estado de São Paulo; Celia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Doria; Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, entre outras lideranças.

Com o tema geral "O novo ciclo do mercado imobiliário", o encontro discutirá os principais desafios e oportunidades do segmento. No primeiro painel, o debate será sobre "Tendências Urbanas" e terá Rodrigo Abbud, sócio do VBI, fundo de investimento focado no mercado imobiliário, entre os expositores. Já para o segundo painel "Funding: novo ciclo de investimentos", está confirmada a participação de Jair Mahl, vice-presidente de habitação da Caixa.

A última parte do debate terá como tema "Cidades do futuro: revitalização urbana e desenvolvimento das grandes metrópoles". Os palestrantes serão Alexandre Allard, empresário francês idealizador da Cidade Matarazzo, e José Paim de Andrade Júnior, fundador da MaxCap.

O evento acontece em um momento de otimismo para o setor. Os financiamentos imobiliários com recursos provenientes das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) chegaram a R$ 6,7 bilhões em julho, aumento de 10,5% em relação ao mês anterior e de 36% ante julho de 2018, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Foi o melhor resultado mensal de empréstimos deste ano.

O fórum tem patrocínio do GRUPO ALLARD, apoio de BENX e colaboração da ONE CONSTRUCTION. ECCAPLAN, FORMAG'S, MOVE TO GO, NEW E, PROGRAMASSOM, RCE e TRACK são fornecedores oficiais e PR NEWSWIRE, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE e TV LIDE são mídias partners.

