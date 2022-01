LÍDER BUDISTA E "PAI DA CONSCIÊNCIA PLENA," THICH NHAT HANH MORRE

HUẾ, Vietnã, 22 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Mestre Zen Thich Nhat Hanh, um dos líderes espirituais mais influentes do mundo e pioneiro do movimento moderno da consciência plena, morreu às 00:00h em 22 de janeiro de 2022, aos 95 anos.

Ele faleceu tranquilamente no Từ Hiếu Pagoda em Huế, no Vietnã, no mesmo mosteiro em que foi ordenado há 80 anos.

Um escritor e poeta prolífico, Thich Nhat Hanh, escreveu mais de 100 livros, traduzidos para mais de 40 idiomas. Mais de cinco milhões de cópias foram vendidas apenas nos EUA. Os títulos mais vendidos incluem The Miracle of Mindfulness, Peace is Every Step, Anger e How to Love.

Frequentemente chamado de "o pai da consciência plena", que plantou as sementes da revolução da consciência plena, Thich Nhat Hanh ensinou muitos dos principais professores de consciência plena da atualidade e desenvolveu metodologias de cura que estão incorporadas à psicologia clínica tradicional para tratar depressão, ansiedade e estresse.

Thich Nhat Hanh influenciou líderes nas áreas da política, negócios, justiça social e ação ambiental. Ele discursou no Congresso dos EUA, no Parlamento do Reino Unido, no Parlamento indiano e na Assembleia da Irlanda do Norte. O bilionário da tecnologia, Marc Benioff, ex-Presidente do Banco Mundial, Jim Kim e a arquiteta do Acordo Climático de Paris, Christiana Figueres, creditaram a sua força e inspiração aos seus ensinamentos. Caminha comigo, o documentário sobre sua vida narrado por Benedict Cumberbatch foi lançado em 2017 e esgotou as sessões de cinemas em toda a Europa.

Thich Nhat Hanh foi destaque internacional pela primeira vez em 1966, quando chegou ao Ocidente para pedir um fim à guerra do Vietnã. Ele ficou amigo do Dr. Martin Luther King, Jr., e desempenhou um papel fundamental na decisão do líder de direitos civis de se posicionar contra a guerra. Em 1967, o Dr. King indicou Thich Nhat Hanh para o Prêmio Nobel da Paz, chamando-o de "um apóstolo da paz e da não violência".

Thich Nhat Hanh foi exilado do Vietnã por 39 anos como resultado de seu trabalho de paz e retornou apenas em 2018 para passar seus últimos dias em seu templo original. Seu trabalho terá continuidade através da International Plum Village Community of Engaged Buddhism fundada por ele: uma rede global de base que compreende mais de 1.000 grupos locais de mindfulness, dezenas de centros de meditação e dez monastérios nos EUA, Europa e Ásia.

Seus centros de prática, que abrigam mais de 700 monges e freiras, representam a ordem monástica budista de crescimento mais rápido do Ocidente, e recebem dezenas de milhares de visitantes todos os anos. Os seguidores monásticos e leigos de Thich Nhat Hanh continuam a aplicar seus ensinamentos em mindfulness, mediação pela paz e diálogo compassivo, em escolas, locais de trabalho, negócios e prisões.

O mais recente livro de Thich Nhat Hanh, Zen and the Art of Saving the Planet, foi publicado pela HarperCollins em outubro de 2021.

FONTE Unified Buddhist Church

