Líder consagrado em P&D na área farmacêutica, Sauri Gudlavalleti ingressa na Sai Life Sciences como diretor de operações

Ao fazer o anúncio, Krishna Kanumuri disse: "Estou muito entusiasmado em receber Sauri a bordo da Sai Life Sciences! Ele traz com ele uma sólida abordagem de sistemas orientada por dados, combinada com uma mentalidade de inovação e foco no cliente. Estou confiante de que esta abordagem nos ajudará a fazer a Sai Life Sciences crescer mais, com ciência de alta qualidade, velocidade e eficiência operacional como os principais pilares de nosso crescimento."

Sauri ingressa na Sai Life Sciences após deixar a Dr. Reddy's Laboratories, onde comandou a P&D global e o gerenciamento do portfólio de IFAs de pequenas moléculas e formulações, englobando portfólio e estratégia, desenvolvimento, transferência de tecnologia, parcerias de CRO/CDMO, PI, assuntos regulatórios e assuntos clínicos. Durante seus sete anos de trabalho, ele liderou um grande aumento no desenvolvimento de P&D, globalizou significativamente os esforços de P&D com um impulso em mercados emergentes de rápido crescimento e gerou uma transformação pioneira em P&D por meio de dados e análises. Mais recentemente, Sauri liderou o desenvolvimento, aprovação e lançamento do portfólio de Covid da empresa, fazendo parcerias com grandes empresas inovadoras globais da área farmacêutica, em tempo recorde.

Antes da Dr. Reddy's, Sauri trabalhou na McKinsey & Co. por seis anos, onde cumpriu com sucesso vários compromissos com clientes com foco na transformação operacional envolvendo desenvolvimento de produtos, entrega de serviços e operações de fabricação. Anteriormente, passou nove anos nos Estados Unidos, trabalhando em tecnologias avançadas no MIT, na GE e na Qualcomm. Ele detém nove patentes nos EUA e publicou artigos em várias revistas científicas revisadas por pares e conferências. Sauri tem um bacharelado em tecnologia do IIT Madras, um mestrado do MIT e um MBA do IIM Ahmedabad.

Comentando sobre sua nomeação, o diretor de operações Sauri Gudlavalleti disse: "Estou muito feliz por me unir à Sai Life Sciences em um momento tão interessante de sua jornada. Em todas minhas interações com os vários líderes da empresa, senti muito entusiasmo e um forte compromisso de construir uma empresa científica de alta qualidade que dê vida à ciência para seus clientes. Isso reflete minha própria visão pessoal de transformar a P&D farmacêutica com tecnologias, dados e análises inovadores."

Nos últimos anos, a empresa passou por uma intensa fase de transformação como parte de sua iniciativa Sai Nxt. Durante este período, a empresa expandiu para novas localidades, realizou investimentos de mais de USD 100 milhões em sua capacidade e operações, aumentou sua força de trabalho em todos os locais, consolidou as operações de descoberta de Pune a Hyderabad e muito mais. Como resultado destes esforços, o progresso em sua trajetória nas áreas de descoberta e CMC demonstrou um enorme aumento nos últimos meses.

Sobre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CRO-CDMO de serviço completo que trabalha com empresas farmacêuticas e biotecnológicas inovadoras do mundo todo para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a comercialização de pequenas moléculas complexas. A empresa conta com mais de 2.200 funcionários em suas instalações na Índia, Reino Unido e EUA. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o respaldo de investidores globais como a TPG Capital e a HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

