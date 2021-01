Líder em gestão de ativos digitais para energia eólica, SkySpecs, anuncia marcos de 2020 e planos de crescimento para 2021

"Apesar de termos sido inicialmente cautelosos sobre como a pandemia afetaria nossos negócios e as operações de nossos clientes este ano, temos orgulho de ter prestado o mesmo nível de serviço que nossos clientes estavam acostumados a receber de nós no passado. Trabalhamos juntos para encontrar novas maneiras de atingir nossas metas, ao mesmo tempo em que continuamos a focar na expansão de nossa equipe, bem como no crescimento de nossos produtos e serviços", reflete Danny Ellis, CEO da SkySpecs. "E nossos clientes estavam fazendo o mesmo, por isso conseguimos realizar coisas incríveis em 2020, apesar da natureza remota de nossas interações."

Os destaques da retrospectiva 2020 da SkySpecs incluem:

A plataforma de gestão de ativos para lâminas de turbinas eólicas da SkySpecs, a Horizon, viu um aumento mensurável na sua adoção em 2020, o que resultou no seu gerenciamento de cerca de 90 GWs dos ativos das lâminas do setor. As ferramentas de gestão de ativos para lâminas da Horizon também permitem que alguns dos maiores proprietários, OEMs e prestadores de serviços nos EUA e na Europa digitalizem suas funções de O&M, incluindo funções de módulo de trabalho, campanhas de reparo, análises de propagação de danos ano a ano, qualificações de fornecedores e operações de gerenciamento de lâminas e planejamento.

A solução de inspeção totalmente automatizada da SkySpecs alcançou vários marcos em 2020, incluindo o cumprimento de pouco menos de 30.000 inspeções em todo o mundo, em quase mil parques eólicos distintos em 24 países. As inspeções da SkySpecs fornecem dados críticos para quase 33% dos ativos do mercado dos EUA.



O volume de inspeções em 2020 é equivalente ao volume total de inspeções realizadas pela equipe nos três anos anteriores.

As inspeções offshore da SkySpecs continuam a aumentar no mercado europeu, fornecendo inspeções para quase 20% do mercado internacional offshore. A parceria de longa data da empresa com a Offshore Turbines Services continuou em 2020, oferecendo uma variedade de embarcações para atender às necessidades exclusivas dos clientes.

A equipe de soluções da SkySpecs viu um enorme crescimento e enfrentou novos problemas desafiadores no último ano, com o objetivo de servir como um centro de excelência da indústria para a gestão de lâminas. Composta por especialistas em energia eólica que combinam análise de dados, gestão de ativos e engenharia de lâminas, a equipe de soluções da SkySpecs trabalha com os principais clientes para liderar a transição digital do setor. A Horizon atua como o centro de dados e análises da equipe, abrindo caminho para o desempenho otimizado e reduzindo os tempos de inatividade e os custos operacionais.

"Conversas do setor", a série de webinars recém-lançada pela empresa oferece uma plataforma para as partes interessadas em todos os níveis da organização trocarem ideias, aprenderem umas com as outras e apresentarem novas ideias e tecnologias de forma aberta. Os dois primeiros webinars apresentaram Matt Sigala , da EDF, que falou sobre estratégias de reparo de lâminas, e Nick Gaudern , da Power Curve, que apresentou princípios da aerodinâmica e o seu impacto na produção.

As equipes da Europa e dos EUA da SkySpecs cresceram 75% neste último ano e estão no caminho certo para dobrar esse crescimento em 2021.

"Sabemos que este ano será fundamental não apenas para a nossa equipe, mas também para os nossos clientes. A nova administração dos EUA e o impulso global para promover energia limpa o mais rápido e eficientemente possível criaram a oportunidade perfeita para a inovação e a automação de muitas áreas da energia eólica", disse o CTO da SkySpecs, Tom Brady. "Acreditamos que oferecer nossos conhecimentos a um setor que esteja pronto para adotar novas maneiras de fazer negócios na forma de tecnologia, análise de dados e robótica será fundamental para tornar a energia renovável onipresente - e essa é uma missão que trazemos em nossas veias desde o início. Estamos muito entusiasmados por estar vivendo neste momento."

