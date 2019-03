Líder global em excelência em serviços para a indústria de avaliações apresenta as credenciais digitais

BALTIMORE, 11 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Prometric anunciou hoje a parceria com a Credly que possibilita aos patrocinadores de testes conceder credenciais digitais a indivíduos qualificados. Através do acordo, aqueles que obtêm certificações de um dos patrocinadores de testes da Prometric têm a oportunidade de receber uma credencial digital instalada na plataforma Acclaim da Credly.

"A Prometric tem o prazer de expandir o conjunto de produtos de valor agregado que oferecemos aos nossos clientes através de nosso relacionamento com a Credly", disse Charlie Kernan, presidente e CEO da Prometric. "A Prometric tem um longo histórico de trabalho em parceria com organizações de credenciamento líderes no setor em desenvolvimento e fornecimento de serviços de avaliações de alta qualidade que possibilitam a um indivíduo demonstrar e ser reconhecido pelos seus talentos e capabilidades. Através da Credly, nós fornecemos aos nossos clientes a melhor solução que provê facilmente uma credencial segura e comprovada para os candidatos que fazem os testes."

A credencial digital permite que indivíduos compartilhem on-line suas capacidades de prontidão para o emprego através de redes profissionais e sociais. Os portadores das credenciais podem utilizar o registro verificado de suas habilidades e conhecimentos para se distinguir de outros profissionais de sua área. Os empregadores podem, por sua vez, identificar facilmente os portadores das credenciais buscadas que possuem competência e habilidades comprovadas.

"Algumas das marcas mais reconhecidas do mundo confiam na Prometric para suprir suas necessidades altamente importantes de testes ", disse Jonathan Finkelstein, CEO da Credly. "Assim, estas marcas precisam capacitar seus funcionários, membros e alunos com evidências portáteis e verificadas do conhecimento ou das habilidades que demonstram. Dessa maneira, as credenciais digitais da Credly ajudam a converter o enorme valor latente de uma importantíssima avaliação completa em oportunidades concretas para o ganhador da credencial."

Sobre a Prometric

A Prometric permite que patrocinadores de testes de todo o mundo promovam seus programas de credenciamento através de soluções de fornecimento e desenvolvimento de testes que definem o padrão em qualidade e a excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para o assessoramento, desenvolvimento, administração e fornecimento de programas em um ambiente integrado e ativado pela tecnologia na rede de testes mais segura do mundo em mais de 180 países ou através da conveniência dos serviços de testes on-line. Para mais informações, acesse www.prometric.com ou nos siga no Twitter em @PrometricGlobal e www.linkedin.com/company/prometric/ .

Sobre a Credly

A Credly ajuda o mundo a se comunicar em um idioma em comum falando sobre o conhecimento, as capacidades e as habilidades dos indivíduos. Milhares de funcionários, organizações de treinamento, associações, programas de certificação e iniciativas de desenvolvimento de força de trabalho usam a Credly para auxiliar indivíduos a traduzir suas experiências de conhecimento em oportunidades profissionais usando credenciais confiáveis, portáteis e digitais. A Credly empodera organizações para que atraiam, envolvam, desenvolvam e retenham talentos com ferramentas de classe empresarial que geram insights orientados por dados para abordar as disparidades de capacidades e destacar oportunidades através de uma rede global ímpar de emissores de credenciais. Estimule a força de trabalho. Credly.com

FONTE Prometric

Related Links

http://www.prometric.com



SOURCE Prometric