Líder global em IA Laiye faz parceria com a HUAWEI CLOUD para impulsionar a transformação digital do Brasil

SINGAPURA e SÃO PAULO, 26 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Laiye, provedora líder de automação inteligente, e a HUAWEI CLOUD, importante provedora global de serviços em nuvem, anunciaram hoje uma parceria estratégica para impulsionar a transformação digital no Brasil por meio de computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e big data. A parceria será implementada para o restante da América Latina.

Como parte da mudança global rumo a um futuro impulsionado pela nuvem e reconhecendo o crescimento de startups e empresas de tecnologia no Brasil, a Laiye e a HUAWEI CLOUD estão comprometidas em ajudar as empresas a inovar, ampliar e fortalecer a transformação digital com tecnologia em nuvem.

"A automação inteligente é mais do que apenas sobre automação ou melhoria de eficiências; ela pode ajudar a transformar qualquer organização em seu núcleo. A América Latina é uma região rica em oportunidades e crescimento, e trabalhar com a HUAWEI CLOUD nos ajuda a atender a esse mercado dinâmico e em rápido crescimento e a alavancar recursos de IA, cognitivos e de nuvem", disse Petter Dalen, gerente geral LATAM, Laiye. "Esperamos trabalhar juntos para explorar como as tecnologias de nuvem e IA em evolução impactam e fortalecem a transformação digital em todos os setores, incluindo varejo, logística, educação e saúde na América Latina."

De acordo com um relatório da Accenture, a IA está preparada para obter o maior benefício econômico para o Brasil na América Latina, com um rendimento estimado de US$ 432 bilhões em valor bruto agregado (GVA) em 2035. Na crescente inovação e economia focada em tecnologia do Brasil, considera-se que os bancos, serviços médicos e manufatura são os setores mais interessados em soluções de IA. No âmbito da fabricação, as start-ups brasileiras estão desenvolvendo soluções de IA para aumentar a produtividade e o crescimento, da agricultura ao varejo.

"A Huawei combina tecnologias digitais e eletrônicas para acelerar o crescimento da inovação baseada em nuvem. Estamos entusiasmados com a parceria com a Laiye para atender os nossos clientes na América Latina, desenvolvendo nossa experiência e compreensão de sistemas de TI essenciais, bem como os relacionamentos profundos da empresa com empresas em todo o mundo. Em conjunto com a Laiye, nossa missão é agregar valor ao setor e à sociedade por meio da inovação e ajudar nossos clientes a se tornarem digitais com produtos e soluções inovadores e confiáveis", disse Qin Dan, presidente da Huawei Cloud Brasil.

FONTE Laiye

