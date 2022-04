Líder no mercado de CRM, Kenlo aposta em modelo que impulsiona digitalização e autonomia das imobiliárias e corretoras

A empresa tem posicionado sua estratégia para não promover a desintermediação, uma significativa diferença do seu modelo de negócios em relação a outros players

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com relatório produzido pela plataforma de inovação aberta Distrito, nos últimos três anos foram realizadas 18 transações de M&A no mercado imobiliário e, apenas em 2021, foram totalizadas 12. Grande parte destes acordos foram realizados por grandes imobiliárias digitais, que miram em proptechs e CRMs que abastecem de produtos e serviços as imobiliárias locais, com o objetivo de ganhar acesso aos dados de imóveis, proprietários, interessados e de transações para garantir um maior controle do mercado.