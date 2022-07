Líder no mercado de veículos elétricos, GWM ORA é lançada oficialmente no EVS35 na Noruega

Para oferecer aos consumidores uma melhor experiência da marca, o GWM ORA APP convidou usuários locais para participar do ORA Team Meeting. Os usuários também compartilharam suas experiências de teste de direção por meio do ORA APP.

Além disso, o ORA FUNKY CAT, modelo estrela da marca ORA, foi apresentado ao público na exposição. A aparência exterior e o interior do veículo demonstram claramente o estilo moderno e o design inteligente da marca.

O contorno do ORA FUNKY CAT é clássico e refinado. Ele adota vários designs exclusivos, incluindo linhas curvas suaves da carroçaria do carro, faróis ovais em formato de olho de gato e exterior em duas cores. Esses detalhes tornam o modelo bem interessante, como um gato animado e adorável.

Em relação ao interior do veículo, o ORA FUNKY CAT oferece muitos detalhes de design com um toque de tecnologia. O painel e a tela do console central podem ser controlados e interagidos pelos usuários por meio de toque, voz e do volante multifuncional. Essas funções podem ajudar os motoristas a receber informações em tempo real sobre o veículo, oferecendo-lhes uma experiência de condução mais inteligente e segura.

Com base em um conceito exclusivo e no excelente design da GWM ORA, os produtos desta marca receberam muitos comentários positivos da imprensa.

De acordo com o PARKERS, um site automotivo britânico, "este novo veículo elétrico da China será um divisor de águas".

A AUTOMOTOR SPORT, uma conceituada revista alemã especializada em automóveis, comentou: "O ORA FUNKY CAT oferece um espaço relativamente grande e conta com tecnologia de segurança de última geração e um sistema de infoentretenimento, tornando-o um veículo elétrico bem equipado".

Para atender às necessidades diversificadas dos consumidores de veículos elétricos, a GWM ORA continuou a expandir seu layout de mercado global.

Em setembro do ano passado, a marca assumiu a liderança por meio de seu lançamento na Alemanha e da divulgação de suas estratégias no mercado europeu na IAA Mobility 2021. A GWM ORA pretende oferecer uma variedade de veículos inteligentes de novas energias para usuários europeus visando aumentar seu impacto no mercado europeu.

Este ano, a GWM ORA não só lançará o ORA FUNKY CAT no Reino Unido, mas também aperfeiçoará ainda mais suas categorias de produtos no mercado europeu para oferecer a mais usuários uma experiência de deslocamento diferenciada.

