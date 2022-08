Lider rynku usług inżynierii oprogramowania, firma Encora, powołuje Deepaka Bhandariego na stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora działu rozwoju korporacyjnego

Doświadczony specjalista zostanie strategicznym przywódcą odpowiedzialnym za rozwój nowych i wschodzących rynków oraz budowanie globalnego potencjału spółki.

SCOTTSDALE, Arizona., 4 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- firma Encora , lider rynku outsourcingowanych usług inżynierii oprogramowania, ogłosiła dzisiaj powołanie Deepaka Bhandariego, założyciela i byłego dyrektora zarządzającego Marylebone Capital Advisors, na stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora działu rozwoju korporacyjnego. Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Powołanie Bhandariego wpisuje się w realizowaną przez Encorę strategię dalszego budowania potencjału usługowego firmy. W nowej roli Bhandari będzie pełnił rolę lidera strategicznego mającego za zadanie rozwijać strategiczną obecność firmy na terenie Ameryki Łacińskiej i Indii oraz wspierać jej ekspansję na nowych rynkach, takich jak Europa Środkowo-Wschodnia.

„Jesteśmy zachwyceni dołączeniem Deepaka do naszego globalnego zespołu przywódczego – powiedział Venu Raghavan, dyrektor generalny Encora. - Jego bogate doświadczenie w dziedzinie rozwoju korporacyjnego i ekspansji rynkowej, w połączeniu z przywództwem myślowym, które wnosi w zakresie partnerstw, fuzji i przejęć, stanowi dopełnienie mocnych stron Encora, tworząc szanse na rozwój naszej działalności".

Deepak to specjalista o bogatym dorobku, posiadający rozległe doświadczenie międzynarodowe w rozmaitych branżach, w tym ponad 25 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej i strategicznym doradztwie kapitałowym, strukturyzacji funduszy inwestycyjnych oraz fuzjach i przejęciach. W sektorze technologicznym zajmował się głownie budowaniem relacji z założycielami dynamicznie rosnących spółek na szeregu rynków międzynarodowych oraz udzielaniem im strategicznego doradztwa w dążeniach do wypracowania optymalnych rozwiązań w kontekście fuzji i przejęć.

„Cieszę się z możliwości współpracy z firmą Encora i wsparcia jej w globalnej ekspansji na nowych rynkach poprzez nawiązywanie strategicznych partnerstw i dokonywanie kolejnych przejęć – powiedział Bhandari. - Znalezienie się w gronie niezwykłych liderów firmy Encora i możliwość przyczyniania się do jej rozwoju w okresie, gdy osiąga on bezprecedensowy poziom, to dla mnie zaszczyt".

Encora

Firma Encora z siedzibą w Scottsdale w stanie Arizona to cieszący się ugruntowaną pozycją lider na rynku usług rozwoju produktów cyfrowych. Zainwestował w nią fundusz private equity Advent International. Firmę Encora jako partnera innowacji wybrało szereg wiodących spółek technologicznych na świecie, korzystając ze świadczących przez nią usług nowej generacji, w tym analizy predykcyjnej, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, usług w chmurze i automatyzacji testowania. Encora dysponuje bogatym potencjałem w zakresie klastrowania pionowego w technologii medycznej, finansowej, wysokich technologiach, systemach do zarządzania tożsamością, e-handlu, technologii edukacyjnej, łańcuchu dostaw i logistyce, telekomunikacji i innych specjalistycznych branżach. Firma posiada ponad 40 biur i laboratoriów innowacji na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Kostaryki, Brazylii, Kolumbii, Boliwii, Peru, Kanady, Indii i Azji-Pacyfiku, w których pracuje przeszło 7,3 tys. pracowników, tworząc silne międzynarodowe zaplecze gwarantujące specjalistyczną wiedzę w modelu wertykalnym oraz autorskie rozwiązania w zakresie zwinnej inżynierii oprogramowania, dzięki którym klienci jeszcze szybciej uzyskują oczekiwane rezultaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.encora.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1223481/Encora_Logo.jpg

SOURCE Encora