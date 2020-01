Liderando o futuro da tecnologia de preparo físico e de produtos usáveis, a Huami Amazfit impressiona com seis produtos inovadores em três mercados verticais revelados na CES 2020

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Huami (NYSE: HMI), uma das maiores empresas de tecnologia usável de todo o mundo, impressionou o setor e os consumidores durante a Feira de Produtos Eletrônicos de Consumo (CES 2020) em Las Vegas, revelando seis novos produtos cobrindo três mercados verticais: o futurístico imersivo do preparo físico e reformulador da categoria Amazfit HomeStudio; a esteira dobrável Amazfit AirRun[1]; os fones de ouvido estéreo sem fio verdadeiro (TWS) para preparo físico com desenho Clip-to-Go, Amazfit PowerBuds; o dispositivo de monitoramento do conforto do sono e da saúde Amazfit ZenBuds; o recém-lançado relógio para aventuras ao ar livre Amazfit T-Rex, a mais nova entre as sete séries do portfólio de relógios inteligentes da marca, e uma edição atualizada do Amazfit Bip S.