Líderes de la industria de la iluminación ofrecen orientación sobre seguridad de la luz ultravioleta

-Líderes de la industria de la iluminación unen fuerzas para ofrecer orientación sobre seguridad de la luz ultravioleta

La American Lighting Association, la National Electrical Manufacturers Association y UL ofrecen los riesgos de aplicación de luz UVC a la vanguardia con un nuevo informe de posición

NORTHBROOK, Illinois, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Con un compromiso compartido con la seguridad y el rendimiento de la iluminación eléctrica, UL, una empresa líder mundial en ciencias de la seguridad, la American Lighting Association (ALA) y la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) han publicado un nuevo informe de posición debido a una mayor demanda de capacidades de desinfección y germicida frente a la COVID-19. El informe de posición tiene dos objetivos: llamar la atención sobre los riesgos de seguridad de los dispositivos de luz ultravioleta; y ayudar a los fabricantes, minoristas y consumidores a entender qué dispositivos son seguros y en qué condiciones se pueden operar de forma segura.

El documento, "Ultraviolet-C (UVC) Germicidal Devices: What Consumers Need To Know", proporciona una visión más profunda de los dispositivos germicidas de UVC disponibles para los consumidores y su potencial para causar lesiones graves a los seres humanos y mascotas, así como daños a las plantas y materiales.

"Todos estamos muy preocupados por los impactos y la eliminación de COVID-19 y lo que se puede hacer para mitigar la propagación del virus. En esta situación mundial actual, el creciente interés en materia de desinfección y propiedades germicidas está poniendo los dispositivos UVC en mayor atención que nunca", explicó Todd Straka, director de la industria global de la división de iluminación de UL.

"Ha habido un aumento alarmante en la disponibilidad de dispositivos germicidas ultravioleta orientados al consumidor que no contienen eficazmente la luz UVC y conllevan riesgos muy graves, incluyendo daños permanentes en los ojos, la piel y los pulmones. Este es un problema de seguridad importante que necesita urgentemente ser comunicado a los consumidores y usuarios potenciales de estos dispositivos. Al asociarnos con ALA y NEMA, quienes también comparten estas preocupaciones, nuestro objetivo es educar a los consumidores y fabricantes sobre las posibles implicaciones de riesgo para la seguridad del uso de la luz UVC", destacó Straka.

La luz ultravioleta (UV) ocurre naturalmente en tres tipos: UVA, UVB y UVC, todos ellos tienen ciertos beneficios y plantean ciertos peligros. Si bien la UVC es el tipo que ha demostrado tener los beneficios más germicidas, incluyendo matar bacterias e inactivar virus, cualquier exposición a UVC no contenida que sea lo suficientemente fuerte como para matar gérmenes es un riesgo para personas, mascotas y plantas.

"Los productos germicicidas UVC no contenidos utilizados en un entorno sanitario tienen beneficios para ayudar a detener la propagación de COVID-19. Sin embargo, a diferencia de los que se comercializan a los consumidores, son utilizados por profesionales capacitados que han recibido la formación adecuada en seguridad y utilizan el equipo de protección adecuado para tomar precauciones contra la sobreexposición a UVC", indicó Terry K. McGowan, director, ingeniería y tecnología, American Lighting Association.

"Como la asociación comercial líder de la industria de la iluminación residencial, es nuestro deber promover la aplicación adecuada y segura de los productos de iluminación, al mismo tiempo que comunicamos a nuestros miembros y al público los riesgos de seguridad de la iluminación. Al colaborar en el informe de posición de la UVC con el experto en seguridad UL y NEMA, ALA quiere ayudar a comunicar a la industria de la iluminación la importancia de desarrollar y comercializar productos que puedan ser operados de forma segura sin riesgo para la salud humana," dijo McGowan.

"Sabemos que la UVC es una forma probada de ayudar a eliminar bacterias y virus peligrosos en el agua, el aire y las superficies. Sin embargo, en medio de la pandemia de COVID-19, nos preocupa la proliferación de dispositivos desinfectantes UVC que se venden con características de seguridad inciertas e instrucciones de funcionamiento incompletas", afirmó Karen Willis, director de industria, Lighting Systems, National Electrical Manufacturers Association.

"Establecer y mantener la seguridad de los dispositivos UVC es una prioridad para NEMA y en toda la industria de la iluminación en todos los sectores, incluidas las aplicaciones de consumo, comerciales y sanitarias. Estamos orgullosos de ser parte de este importante esfuerzo educativo", añadió Willis.

El documento "Ultraviolet-C (UVC) Germicidal Devices: What Consumers Need to Know", un gráfico detallado de productos UVC para componentes de dispositivos germicidas de consumo, comerciales, sanitarios y UVC e información sobre su camino hacia la certificación se puede encontrar en UL.com/uvlighting.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

