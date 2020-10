Líderes del sector ambiental y de bebidas de estados unidos celebran el primer aniversario del proyecto Every Bottle Back

WASHINGTON, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante el primer año de una innovadora campaña por las principales compañías de bebidas de Estados Unidos para aumentar el reciclaje de botellas de plástico, se iniciaron proyectos de modernización en Texas, Oklahoma y Wisconsin que ayudarán a más de 349,000 hogares de familia a reciclar casi 38 millones de libras adicionales del plástico tereftalato de polietileno (PET por su sigla en inglés) durante 10 años para convertirlo en botellas nuevas, anunció hoy la American Beverage Association (ABA).

Ya se ha invertido en los tres primeros proyectos de los nueve iniciales que nos hemos comprometido a financiar con Every Bottle Back, una campaña de 10 años por The Coca-Cola Company, Keurig Dr. Pepper (KDP) y PepsiCo para asignar el equivalente a casi $500 millones para reducir el impacto ambiental del plástico del sector de bebidas. El proyecto en varias regiones de Estados Unidos se dedicará a modernizar la infraestructura de reciclaje y ayudar a informar a los consumidores sobre el valor de las botellas de plástico 100% reciclables.

Respalda esta campaña el World Wildlife Fund (WWF), líderes ambientalistas y de sostenibilidad que ayuda a evaluar los logros alcanzados por el sector para reducir el impacto ambiental de sus productos de plástico; The Recycling Partnership, que financia la infraestructura de recolección para aumentar el acceso y apoyar la instrucción de consumidores a fin de que los hogares de familia puedan reciclar mejor; y Closed Loop Partners, una destacada firma de inversión que se dedica al desarrollo de una economía circular y la infraestructura de reciclaje en Estados Unidos. Esta importante campaña con respetados grupos ambientalistas contribuye a los más recientes esfuerzos por el sector de bebidas para reducir el uso de plástico nuevo, entre ellos, el apoyo a leyes federales de reciclaje y recuperación a fin de reforzar la instrucción sobre el reciclaje y mejorar la infraestructura del reciclaje, y la incorporación de ABA al Pacto sobre Plásticos de Estados Unidos (U.S. Plastics Pact) con la meta de lograr una economía circular para plásticos.

"A pesar de los nuevos desafíos que enfrentan los sistemas de reciclaje como resultado de la pandemia, en el sector de bebidas seguimos realizando, junto con nuestros aliados ambientalistas y líderes comunitarios, emocionantes proyectos para aumentar la recolección de nuestras botellas y latas 100% reciclables para que se puedan producir nuevas con ellas", dijo Katherine Lugar, presidenta y directora ejecutiva de la American Beverage Association. "Every Bottle Back es nuestro compromiso con reducir el impacto ambiental de nuestro plástico y asegurar que nuestras botellas de plástico no vayan a parar en océanos, ríos ni basurales".

En el último año, Every Bottle Back ha invertido:

$3 millones en el Dallas-Fort Worth Metroplex como parte de una alianza con Balcones Material Recovery Facility (MRF) para mejorar la infraestructura de reciclaje y aumentar la tasa de recolección. Además de tecnología de vanguardia para aumentar la capacidad de carga, la inversión por Every Bottle Back en Dallas-Fort Worth Metroplex otorgará a más de 282,000 hogares de familia mayor acceso a reciclaje e instrucción a consumidores. Se tiene previsto que estas inversiones resulten en la recuperación adicional de 30 millones de libras de plástico PET totalmente reciclable durante 10 años.

como parte de una alianza con Balcones Material Recovery Facility (MRF) para mejorar la infraestructura de reciclaje y aumentar la tasa de recolección. Además de tecnología de vanguardia para aumentar la capacidad de carga, la inversión por en Dallas-Fort Worth Metroplex otorgará a más de 282,000 hogares de familia mayor acceso a reciclaje e instrucción a consumidores. Se tiene previsto que estas inversiones resulten en la recuperación adicional de 30 millones de libras de plástico PET totalmente reciclable durante 10 años. $390,500 en Broken Arrow, Okla. , para ayudar a lanzar un nuevo programa de reciclaje en la calle y otorgar contenedores rodantes y materiales didácticos sobre el reciclaje a 35,000 hogares de familia. Se tiene previsto que los esfuerzos en Broken Arrow aumenten la recolección de materiales reciclables en 124 millones de libras en el trascurso de 10 años, entre ellas 2.1 millones de libras de aluminio y 5.8 millones de libras de plástico PET, ambos de los cuales se usan para hacer latas y botellas 100% reciclables.

para ayudar a lanzar un nuevo programa de reciclaje en la calle y otorgar contenedores rodantes y materiales didácticos sobre el reciclaje a 35,000 hogares de familia. Se tiene previsto que los esfuerzos en aumenten la recolección de materiales reciclables en 124 millones de libras en el trascurso de 10 años, entre ellas 2.1 millones de libras de aluminio y 5.8 millones de libras de plástico PET, ambos de los cuales se usan para hacer latas y botellas 100% reciclables. $520,000 en Kenosha, Wis. , para hacer que más de 32,000 hogares de familia dejen un sistema anticuado de reciclaje con bolsas de plástico y usen contenedores rodantes de 96 galones en la calle. Esta modernización permitirá que los contenedores rodantes se levanten y se vierta su contenido en camiones con un brazo automatizado, lo que mejorará el actual sistema municipal de recolección manual de bolsas, que requiere mucha mano de obra, y hará que los trabajadores tengan un entorno más seguro. Se calcula que durante 10 años, esta inversión resultará en 54 millones de libras de productos reciclados adicionales, incluidas 2.1 millones de libras de plástico PET y 702,000 libras de aluminio.

"Esta campaña es importante para mejorar programas de reciclaje en todo Estados Unidos, y para The Recycling Partnership es un honor ser parte de esta labor", dijo Keefe Harrison, directora ejecutiva de The Recycling Partnership. "Los esfuerzos de Every Bottle Back están ayudando a hacer que el reciclaje sea más eficaz, accesible y equitativo, y estamos deseosos de continuar los logros alcanzados por medio de nuestra alianza continua con el sector de bebidas".

"Every Bottle Back muestra que las alianzas sólidas pueden acelerar la inversión y el progreso hacia un futuro más circular", afirmó Ron Gonen, director ejecutivo de Closed Loop Partners. "En colaboración con American Beverage Association y otros, estamos modernizando y optimizando nuestra infraestructura de reciclaje en Estados Unidos, aumentando el acceso a comunidades locales y manteniendo materiales valiosos en la cadena de suministro industrial y fuera del entorno natural".

"Después de un año completo de la campaña Every Bottle Back, está claro que cuando las empresas colaboran para encontrar soluciones, tienen el poder de tener un impacto positivo", dijo Sheila Bonini, vicepresidenta principal de interacción con el sector privado en World Wildlife Fund. "Nuestra colaboración con la campaña Every Bottle Back es un modelo para otros sectores industriales ya que, por medio de ReSource: Plastic, compartimos nuestros conocimientos con el sector de bebidas, que se ha comprometido a mejorar el reciclaje de PET en Estados Unidos".

La campaña Every Bottle Back complementa otros esfuerzos de sostenibilidad en marcha por The Coca-Cola Company, Keurig Dr Pepper y PepsiCo que se centran en tomar en cuenta el reciclaje al diseñar. Estos esfuerzos aumentan el uso de materiales reciclados y mejoran la recolección y el reciclaje de botellas y latas para que se puedan hacer nuevas con ellas. En años próximos, Every Bottle Back y sus aliados continuarán realizando inversiones regionales y forjando nuevas alianzas para contribuir a su misión y proteger el medio ambiente a favor de generaciones futuras.

Para más información sobre la campaña Every Bottle Back, visiten www.EveryBottleBack.org.

