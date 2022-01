Líderes do setor de mineração divulgam potencial de 'super-região' subexplorada que se estende da África à Ásia, antes do Future Minerals Forum

O fórum, reunido e organizado pelo Ministério da indústria e recursos minerais da Arábia Saudita em conjunto com várias partes interessadas do governo, tem uma visão ambiciosa: moldar o futuro da mineração e conectar os formuladores de políticas globais com investidores, financiadores e líderes empresariais em toda a cadeia de valor de mineração e seus setores de apoio. Seu objetivo é reunir uma conversa verdadeiramente global sobre o Oriente Médio, África e Ásia e os objetivos coletivos de mineração da região.

