Líderes do U.S Southern Command, das Empresas CMPC, do Grupo Mariposa e da iniciativa Pix do Banco Central do Brasil vencem a 28ª edição do Prêmio Empresarial BRAVO

Os vencedores serão homenageados em uma premiação de gala realizada no Perez Art Museum Miami (PAMM) no dia 20 de outubro.

MIAMI, 14 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Conselho das Américas (COA) tem o prazer de anunciar os vencedores da 28ª edição do Prêmio Empresarial BRAVO, que será entregue no dia 20 de outubro, em Miami. O prêmio reconhece a excelência e a capacidade de liderança no que diz respeito a negócios e políticas públicas no hemisfério ocidental.

Os homenageados de 2023 serão:

A general Laura J. Richardson , comandante do U.S Southern Command, será homenageada por sua impressionante carreira e capacidade de liderança. Tendo alcançado uma das mais altas posições nas forças armadas dos EUA, Richardson é uma figura exemplar cujo compromisso de fortalecer o relacionamento entre os EUA e a América Latina teve um impacto muito significativo na promoção da segurança, da liberdade e da prosperidade no hemisfério ocidental.

, comandante do U.S Southern Command, será homenageada por sua impressionante carreira e capacidade de liderança. Tendo alcançado uma das mais altas posições nas forças armadas dos EUA, Richardson é uma figura exemplar cujo compromisso de fortalecer o relacionamento entre os EUA e a América Latina teve um impacto muito significativo na promoção da segurança, da liberdade e da prosperidade no hemisfério ocidental. Desenvolvido pelo Banco Central do Brasil , o ecossistema Pix será homenageado por seu profundo impacto na promoção da inclusão financeira, sendo hoje um exemplo não apenas para a América Latina, mas também para o mundo. Como um dos precursores dessa inovadora iniciativa, o governador Roberto Campos Neto receberá o prêmio em nome do Banco Central do Brasil .

, o será homenageado por seu profundo impacto na promoção da inclusão financeira, sendo hoje um exemplo não apenas para a América Latina, mas também para o mundo. Como um dos precursores dessa inovadora iniciativa, Francisco Ruiz-Tagle , CEO das Empresas CMPC, será homenageado pelo dinamismo de sua liderança, que resultou no crescimento da empresa e na adoção das mais avançadas práticas de sustentabilidade do setor.

será homenageado pelo dinamismo de sua liderança, que resultou no crescimento da empresa e na adoção das mais avançadas práticas de sustentabilidade do setor. Luis Miguel Castillo , presidente do Grupo Mariposa, será homenageado por seu espírito empreendedor e pelo compromisso de promover o crescimento empresarial e o impacto social na América Central e além.

"O grupo de homenageados deste ano representa a liderança, a dedicação e a excelência em suas áreas - qualidades fundamentais para garantir um futuro mais próspero na região", disse Susan Segal, presidente e CEO da AS/COA. "Além disso, eles demonstram a importância de fortalecer os laços entre os EUA e a América Latina de forma a atingir nossos objetivos comuns e promover o desenvolvimento sustentável no hemisfério ocidental".

O Prêmio Empresarial BRAVO será precedido pelo Simpósio do Conselho das Américas, a principal plataforma de cooperação e diálogo da América Latina. A conferência panregional reunirá um conjunto exclusivo de líderes que moldam o mundo dos negócios na América Latina. Esses líderes discutirão os tópicos mais relevantes para a agenda empresarial global, com especial ênfase na América Latina, incluindo: a IA como catalisadora da transformação empresarial; perspectivas do setor climático para a redução das emissões de carbono; a próxima onda do ecossistema tecnológico na América Latina e a revolução no sistema de pagamentos, entre outros.

Na mesma noite, o CDA entregará o Prêmio BRAVO em uma sessão de gala realizada no Perez Art Museum Miami (PAMM), onde executivos de multinacionais, oficiais de governo, empreendedores e investidores globais se reunirão para homenagear lideranças de excelência.

Perfis dos vencedores do Prêmio BRAVO 2023:

A general Laura J. Richardson, comandante do U.S Southern Command, receberá o Prêmio BRAVO de Líder Hemisférico do Ano. Richardson foi a segunda mulher a alcançar a posição de general de quatro estrelas nas forças armadas dos Estados Unidos e a primeira a liderar o Comando Sul dos EUA, desempenhando um papel essencial no fortalecimento das parcerias entre os EUA e a América Latina. A general Richardson é uma forte defensora da liberdade, da democracia, da segurança, do respeito aos direitos humanos e do Estado de Direito na região, reunindo-se pessoalmente com os principais líderes da América Latina para discutir essas questões e promover uma agenda comum. O Comando Sul dos EUA desempenha um papel fundamental na segurança e estabilidade da região, fatores essenciais para que as empresas da América Latina possam atrair e manter investimentos.

O ecossistema Pix, uma inovadora solução para pagamentos instantâneos desenvolvida pelo Banco Central do Brasil e lançada em novembro de 2020, será homenageado com o Prêmio BRAVO Farol de Inovação. O governador Roberto Campos Neto, um homem inovador, precursor da iniciativa Pix e defensor da concorrência, da transparência e da inclusão no sistema financeiro brasileiro, receberá o prêmio em nome do Banco Central do Brasil. O ecossistema Pix tem feito enorme sucesso desde que foi lançado há menos de três anos. Atualmente, o Pix é usado por mais de 700 instituições financeiras e por 80% dos adultos brasileiros, promovendo a inclusão financeira no país a uma taxa sem precedentes. Pioneiro no processo de 'bancarização', o Pix transformou o ecossistema de serviços financeiros do Brasil, liderando todos os pagamentos do mercado varejista e reduzindo as dificuldades associadas a pagamentos e transferências de dinheiro. O Pix é hoje um modelo de inclusão financeira em nível global, não surpreendendo que os bancos centrais da região e do mundo estejam tentando criar iniciativas semelhantes em seus mercados.

Francisco Ruiz-Tagle, CEO das Empresas CMPC, receberá o Prêmio BRAVO de CEO do Ano na Área de Sustentabilidade. As Empresas CMPC são um grupo multinacional chileno dedicado à produção e comercialização de madeira, celulose, embalagem, produtos sanitários, produtos não domésticos e papel toalha. Com mais de 103 anos de experiência, a empresa é reconhecida por ter melhorado a qualidade das operações sustentáveis e ecológicas na América Latina e ao redor do mundo. Sob a liderança de Ruiz-Tagle, a CMPC tornou-se uma das maiores empresas do setor na América Latina. Mais de 95% de seus ativos florestais estão certificados por protocolos de gestão florestal sustentável e mais de 90% da energia consumida nas operações da empresa são provenientes de fontes renováveis. A empresa prioriza, desde 2017, a emissão de 'dívida verde' ou vinculada à sustentabilidade, no valor de mais de US$ 3,4 bilhões, representando 58% do financiamento da CMPC. Recentemente, a empresa apresentou publicamente sua "Estratégia de natureza, conservação e biodiversidade", uma iniciativa sem precedentes para uma empresa de celulose, papel e madeira. Além disso, sob a liderança de Ruiz-Tagle, a CMPC definiu metas ambiciosas de sustentabilidade, tais como tornar-se uma empresa com zero desperdício, reduzir o uso de água industrial, reduzir a emissão de gases de efeito estufa e aumentar seu patrimônio de conservação florestal de 350.000 para 450.000 hectares.

Luis Miguel Castillo, presidente do Grupo Mariposa, receberá o prêmio BRAVO de Líder Visionário do Ano. De origem guatemalteca, o Grupo Mariposa é um conglomerado de alimentos e bebidas com mais de 130 anos de experiência no setor, sendo também o engarrafador mais antigo da PepsiCo fora dos Estados Unidos. Durante um período de volatilidade sem precedentes, a liderança e a visão de Castillo levaram o Grupo Mariposa a crescer mais de 50% nos últimos seis anos. Consolidando o Grupo Mariposa como um importante conglomerado de alimentos e bebidas na região, Castillo impulsionou a criação da marca de bebidas da empresa (Beliv), que cresceu cinco vezes desde seu lançamento em 2009. Nos últimos anos, o grupo expandiu suas atividades e entrou no setor de alimentos e café, tornando-se a segunda maior empresa de café da América Latina. Além disso, Castillo e o Grupo Mariposa são guiados por um forte compromisso com a agenda de sustentabilidade e impacto social, criando um futuro melhor para a América Central e para o mundo.

Patrocinadores: Bank of America, JeffreyGroup, The AES Corporation, Grupo Mariposa, Pfizer, CHUBB América Latina, Diageo Plc, Fitch Ratings, Mastercard, Moody's Investors Service, Salesforce, SAP, FedEx Express e Grupo Promerica.

Parceiros de Mídia: Americas Quarterly, Bloomberg Linea, CNN en Español, e Estratégia & Negócios.

Simpósio realizado em parceria com: Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Para mais informações, acesse: www.as-coa.org/bravo

Contatos para a imprensa:

Yndira Marín | [email protected] | 1-646-386-6523

Relacionamento com a mídia da SA/CDA | [email protected] | 1-212-277-8333

Camilo Giraldo Gallo | [email protected] | 1-352-283-2961

FONTE AS/COA

