Líderes empresariais e políticos, incluindo Sua Alteza Real Mohammed Bin Salman, se reúnem para o primeiro dia da conferência Future of Investment Initiative em Riade

Os delegados pedem uma nova bússola global para impulsionar o ambiente econômico e aumentar os investimentos em energia renovável

CEOs alertam para o fato de que o ambiente geopolítico terá grande desafios pela frente, mas que também há muitas oportunidades atraentes investimento

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga , se compromete a combater as mudanças climáticas, além de erradicar a pobreza, enquanto a cúpula discute uma nova visão para a humanidade

RIADE, Arábia Saudita, 25 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O dia de abertura da sétima Future Investment Initiative (FII7) teve um foco firme em como a comunidade global pode navegar com sucesso pelas novas normas emergentes de relações em meio à instabilidade, às preocupações com o clima e à desigualdade social, com os delegados concordando com os pedidos por uma nova "bússola global" para incentivar e apoiar as oportunidades de investimento.

Liderando um painel de agentes de mudança, que incluiu Jamie Dimon, presidente e CEO da JP Morgan Chase & Co, e Laurence D. Fink, presidente e CEO da BlackRock, Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan, governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, delineou um caminho através dessas águas inexploradas e como transformar desafios em oportunidades de crescimento, impacto e resiliência, particularmente em relação às ambições de energia renovável do Reino.

Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan disse: "O que estamos fazendo no Reino da Arábia Saudita é um bom modelo para o mundo. Até o ano de 2030, queremos que 50% de nossa geração de energia seja baseada em energia renovável e que os outros 50% sejam baseados em gás com emissões menores do que as do líquido. Precisamos investir mais em energia renovável. Se você olhar para as metas, até 2045, são 283 trilhões de dólares que precisam ser investidos cumulativamente a partir de 2020".

Ray Dalio, fundador da CIO Mentor e membro do conselho da Bridgewater Associates, LP, disse: "O que vemos hoje, à medida que nos aproximamos das eleições nos EUA, são as diferenças inconciliáveis relacionadas à riqueza e ao poder. Olhe para as questões geopolíticas e climáticas. A questão climática custará de 5 a 10 trilhões de dólares por ano do PIB mundial. Isso deve ser abordado".

Jamie Dimon, presidente e CEO da JP Morgan, disse: "Os gastos fiscais são mais elevados do que nunca em tempos de paz, com uma margem significativa. Um aumento de 25 pontos base na taxa não fará muita diferença, mas uma mudança de 100 pontos base em toda a curva de rendimento faria. O que vemos hoje se assemelha à década de 1970 — muitos gastos. Os governos estão pressionando pela promoção de ESG, mas sem implementar impostos sobre o carbono ou uma estratégia racional".

Com a energia sendo um tema importante para o momento, a necessidade crucial de impulsionar a transição para uma energia mais verde lidera a cúpula especial sobre energia da FII. Ela explorou em que medida os objetivos do Acordo de Paris podem se alinhar ao crescimento econômico, o papel que a tecnologia provavelmente desempenhará na eliminação dos gases de efeito estufa e no ritmo da descarbonização global.

Sua Alteza Real o Príncipe Abdulaziz bin Salman AlSaud, ministro da energia do Reino da Arábia Saudita, declarou: "O Reino demonstrou não apenas uma transição, mas uma aspiração de ser um modelo de como uma economia de hidrocarbonetos pode evoluir. Estamos buscando o tripé de segurança energética, acessibilidade e crescimento econômico. No âmbito da sustentabilidade, nosso compromisso com o Acordo de Paris é inabalável. Não só o assinamos, mas negociamos meticulosamente todos os detalhes. A execução desses compromissos não é opcional, é obrigatória".

Ajay Banga, presidente do Banco Mundial, acrescentou: "A nova missão do Banco Mundial é focar não apenas na erradicação da pobreza e no compartilhamento da prosperidade, mas em [garantir] um planeta habitável e enfrentar as crises e desafios interligados do mundo".

Na cúpula da Future Investment Initiative, que está sendo realizada em Riade de 24 a 26 de outubro, 6.000 líderes, investidores e inovadores de todo o mundo estão participando de mais de 200 painéis e discussões destinados a abordar os maiores problemas relacionados à saúde, prosperidade e sobrevivência da humanidade.

Richard Attias, CEO do Future Investment Initiative Institute, disse: "O futuro dos valores para a humanidade é um futuro que engloba empatia, inclusão, tolerância, conhecimento, ética e paz. É um futuro em que reconhecemos nossa responsabilidade compartilhada de cuidar de nosso planeta e uns dos outros".

