Líderes mundiais enfrentam o coronavírus por palestras pela paz na Ásia

SEUL, Coreia do Sul, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Apesar do pânico global acerca da epidemia do coronavírus, 7.000 chefes de estado, empreendedores, acadêmicos, mídia e líderes religiosos viajaram para o Centro de Exibições KINTEX na Coreia de 3 a 5 de fevereiro para palestras pela paz contribuindo com suas experiências para trazer soluções para conflitos em todos os níveis da sociedade.