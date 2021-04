Líderes nacionales se reúnen para discutir crecimiento económico de EE.UU. en L'ATTITUDE 2021

SAN DIEGO, 29 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L'ATTITUDE, el primer evento empresarial y económico de los EE.UU. centrado en la Nueva Economía Convencional, entra en su cuarto año más fuerte que nunca, ofreciendo una experiencia presencial entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2021 en San Diego, CA. La Experiencia Convencional L'ATTITUDE es la reunión más grande del país centrada en la Nueva Economía Convencional y la cohorte latina de los EE.UU. encabezando el crecimiento económico en casi todos los sectores empresariales.

L'ATTITUDE volverá a presumir una lista de quién es quién de personajes de alto perfil, desde directores ejecutivos, ejecutivos financieros, líderes empresariales, líderes políticos, celebridades clave de los medios y del entretenimiento, todos enfocados en aprovechar el poder económico único de los Estados Unidos, la cohorte latina de los EE.UU. El evento de 2021 incluirá la publicación de los últimos datos del Informe anual del PIB latino de los Estados Unidos, proporcionado por la Latino Donor Collaborative (Colaboración de Donantes Latinos o LDC por sus siglas en inglés), que los expertos predicen demostrará la producción económica de la cohorte latina de los EE.UU. superando a Gran Bretaña y Francia para convertirse en la sexta economía más grande del mundo.

"El objetivo de L'ATTITUDE es identificar e inspirar acciones que ayuden a hacer crecer la Nueva Economía Convencional en nuestro país, no simplemente hablar de crecimiento en términos teóricos", dijo Sol Trujillo, cofundador de L'ATTITUDE. "A medida que empezamos a ver la luz al final de esta pandemia, nunca ha sido más crítico desbloquear el crecimiento exponencial. La Nueva Economía Convencional, encabezada por la cohorte latina de los EE.UU., ha impulsado la recuperación de nuestra nación que se remonta a la Gran Recesión y nos llevará una vez más a la siguiente etapa de prosperidad económica."

Una serie de características especiales desempeñarán un papel prominente en L'ATTITUDE 2021, mostrando a líderes empresariales latinos que demuestran acción de benchmarking en tableros y equipos de liderazgo y el compromiso de servir a la creciente cohorte latina de los EE.UU. El anuncio de Las 50 Latinas Más Poderosas se llevará a cabo en asociación con la Asociación de Profesionales Latinos para América (ALPFA, por sus siglas en inglés), reconociendo a las poderosas mujeres que impulsan el crecimiento empresarial en toda nuestra economía. Match-Up at L'ATTITUDE se llevará a cabo como una característica especial, creciendo este año para financiar hasta dos docenas de empresas emergentes de propiedad latina que están listas para escalar y convertirse en líderes del mercado, mientras que L'ATTITUDE Ventures, apoyando a Match-Up, se está convirtiendo rápidamente en el mayor fondo de capital de riesgo de propiedad y enfoque latino del país. LATINXT at L'ATTITUDE se amplía este año para presentar al mundo a las próximas grandes superestrellas no sólo en el entretenimiento, sino en todos los sectores, incluyendo la tecnología, los negocios, el comercio minorista, la vivienda, la salud, la política y los deportes.

Una adición importante este año será L'ATTITUDE Connections, donde los ejecutivos de las empresas más grandes de los Estados Unidos se conectarán con nuevos negocios y proveedores latinos convencionales.

Entre las muchas nuevas y emocionantes incorporaciones a la Experiencia Convencional L'ATTITUDE estará Festival at L'ATTITUDE, que contará con The Taste of L'ATTITUDE, una experiencia culinaria junto al mar y la celebración de chefs e influencers latinos que se han visto afectados negativamente por el COVID-19. Junto a este homenaje en el lugar estará el mundialmente famoso chef José Andrés, cuya organización, World Central Kitchen, ha servido millones de comidas gratuitas durante la escasez de alimentos de COVID-19.

Como parte de Festival at L'ATTITUDE, el entretenimiento musical se ofrecerá en la adyacente Performance Shell con la próxima generación de bandas y cantantes latinos durante la tarde, lo que conducirá a una noche única en la vida de entretenimiento con superestrellas, producido por el socio de L'ATTITUDE, Emilio Estefan. Con los nombres de primer nivel que pronto se anunciarán y otros que quedan como sorpresas, esta será una adición que no puede perderse a L'ATTITUDE que será recordada en los próximos años.

Estefan añadió: "Me da la mayor alegría complementar este evento premier empresarial y económico con Festival at L'ATTITUDE, una celebración del creciente talento latino y artistas de renombre mundial, cada uno decidido a ofrecer presentaciones inolvidables por primera vez en la San Diego Performance Shell."

"L'ATTITUDE ha sido descrita como la única reunión en el país donde se puede escuchar, interactuar, aprender e inspirarse de una lista tan robusta y diversa de participantes y celebridades", agregó Gary Acosta, cofundador de L'ATTITUDE. "Los asistentes se irán con nuevos discernimientos, nuevas ideas, nuevos recuerdos y un nuevo aprecio por la Nueva Economía Convencional en los Estados Unidos y cómo los latinos estadounidenses la están impulsando."

La preinscripción para L'ATTITUDE 2021 ya está disponible con la agenda completa y la lista de participantes que se anunciará en las próximas semanas. Se anima a los participantes interesados a registrarse temprano, ya que se espera una gran demanda en la sede, el Grand Hyatt de San Diego. Para obtener más información, visite www.lattitude.net.

ACERCA DE L'ATTITUDE

La creación del ejecutivo de negocios internacionales Sol Trujillo y el cofundador y CEO de NAHREP Gary Acosta, L'ATTITUDE presenta una lista de clase mundial de directores ejecutivos, celebridades, economistas, educadores, empresarios, periodistas, políticos e influencers de la industria en su conferencia anual. Los participantes interactúan en un diálogo abierto sobre los últimos hechos y datos sobre el Factor Latino de los Estados Unidos y la Nueva Economía Convencional. Como su nombre lo indica, L'ATTITUDE se trata de mantenerse en curso hacia un futuro económico creciente y sostenible para los Estados Unidos. Los latinos estadounidenses, la cohorte más joven de nuestro país, representan casi 1 de cada 5 estadounidenses y más de $2.3 billones en PIB, lo que los convierte en la 8ª economía más grande del mundo si se tratara de un país independiente. L'ATTITUDE cuenta con presentaciones, mesas redondas, sesiones interactivas y entretenimiento con celebridades destacadas.

