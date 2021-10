Líderes se reúnem em Riade para reformular o futuro do turismo

Ao discursar na FII, Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, disse: "O turismo é um setor vital, e seu crescimento é importante para as economias do mundo todo. Mais de 330 milhões de pessoas dependem do turismo para sua subsistência. Antes da pandemia, o turismo era responsável por um em cada quatro novos empregos criados em todo o mundo.

"O setor foi fortemente atingido pela COVID, com 62 milhões de empregos perdidos. Devemos fortalecer a coordenação global, a fim de tornar o turismo a prioridade nas agendas governamentais para gerar oportunidades e resiliência no setor diante dos desafios futuros.

"As economias não se recuperarão até que o turismo se recupere. E isso significa que devemos nos unir para remodelar o turismo com base em princípios compartilhados que definem o futuro que queremos ver. Convido todos vocês a se juntarem a nós para acelerar a recuperação e remodelar o turismo."

Liderada pela Arábia Saudita e apoiada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, a cúpula endossará cinco "Princípios para a Reformulação do Turismo":

O turismo é um setor vital que molda as sociedades e desenvolve as economias Os países não se recuperarão até que o turismo se recupere Para prosperar, o turismo precisa de coordenação e colaboração público-privada eficazes O turismo deve fazer parte da solução para as mudanças climáticas Todas as pessoas têm uma participação no futuro do turismo

Arnold Donald, presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo e presidente e CEO da Carnival Corporation PLC, recebeu os Princípios para Reformulação do Turismo em nome do setor privado, dizendo: "É de suma importância que, à medida que reformularmos o setor de viagens e turismo, nós o façamos com propósito e de forma colaborativa. Represento mais de 200 CEOs do setor privado – muitos dos quais solicitaram uma maior colaboração com os governos para garantir um foco no apoio aos negócios, permitindo a continuidade das viagens e fortalecendo o apoio aos principais destinos turísticos que mais necessitam."

Tenho o prazer de apoiar os Princípios para a Reformulação do Turismo que, por fim, fortalecerão o setor do turismo e sua subsistência.

Julia Simpson, presidente e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, acrescentou: "As viagens e o turismo são uma força motriz por trás da economia mundial. No auge da pandemia da COVID-19, o Reino reuniu os setores público e privado sob sua Presidência no G20. Hoje, eles estão trazendo os líderes do setor de viagens e turismo para revitalizar o setor."

Sua Ex.ª Gloria Guevara, conselheira especial da Ministro do Turismo da Arábia Saudita, disse: "É ótimo ver o setor do turismo como prioridade desta importante conferência com milhares de líderes públicos e privados do mundo financeiro, incluindo investidores e tomadores de decisões

"O maior desafio que nosso setor teve no ano passado foi a falta de coordenação internacional. Os Princípios reconhecem questões cruciais – priorizar a colaboração internacional para garantir que o turismo seja melhor para as pessoas, para a natureza, para as comunidades e para nossa sociedade."

Sua Ex.ª Al Khateeb concluiu: "A COVID-19 teve um impacto devastador e desproporcional nos países em desenvolvimento, muitos dos quais dependem fortemente da contribuição do turismo para suas economias e sobrevivência. Os países desenvolvidos serão afetados se não criarmos empregos para os mais necessitados. O turismo contribui para este crescimento, oferecendo educação e oportunidades, ao mesmo tempo que reduz a pobreza.

"Os Princípios para a Reformulação do Turismo nos ajudarão a moldar conjuntamente nosso futuro, para os destinos existentes e para os novos. Para nosso presente e nosso futuro.

"Gostaria de agradecer à FII por colocar o turismo como prioridade da agenda do 5o aniversário deste ano, reconhecendo o papel vital que o setor desempenha na reconstrução de nosso mundo."

