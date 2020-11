Life Fitness ajoute deux nouveaux rameurs à son portefeuille croissant d'équipements d'entraînement

Les machines Heat Row et Heat Performance Row permettent aux sportifs de s'entraîner pour chaque niveau d'intensité dans n'importe quel cadre

ROSEMONT, Illinois, 16 novembre, 2020 /PRNewswire/ -- Life Fitness a lancé aujourd'hui le Heat Row et le Heat Performance Row, deux nouveaux rameurs puissants conçus pour améliorer l'expérience d'aviron de tous les utilisateurs. Les rameurs de la gamme Heat de Life Fitness présentent une esthétique moderne et élégante, ainsi qu'une variété de fonctionnalités faciles à utiliser pour répondre aux besoins d'entraînement des établissements et des sportifs.

Life Fitness Heat Performance Row

Le Heat Row de Life Fitness met l'accent sur la facilité d'utilisation grâce à des sangles de pied ajustables à libération rapide et à une molette de résistance 300 degrés accessible depuis la position de prise. La résistance est assurée par un revêtement aérien et magnétique, offrant une résistance plus étendue pour répondre aux besoins des débutants et de ceux qui recherchent des poussées en anaérobie. Les fonctions intuitives du rameur Heat Row permettent également aux instructeurs d'optimiser un cours d'entraînement en petit groupe avec une programmation simple pour tous les sportifs.

Le Heat Performance Row de Life Fitness comprend toutes les caractéristiques du Heat Row, mais avec une expérience numérique améliorée conçue pour un entraînement de haut niveau. La console TFT WattRate® améliorée offre aux utilisateurs un feedback et une programmation précise avec des options de visualisation des techniques, d'entraînement, de comparaison. Des programmes tels que Race a Distance (« Parcourir une distance ») ou Race a Friend (« Battre un ami ») utilisent la ludification pour motiver les sportifs de manière amusante et engageante. Le rameur Heat Performance Row comprend également des touches de contrôle sur la poignée afin de changer rapidement l'affichage sur la console.

« Avec les nouveaux rameurs de la gamme Heat, nous avons voulu créer des rameurs de performance simplifiés qui inspirent les sportifs à dépasser leurs limites », a déclaré Dan Wille, vice-président mondial du marketing et du développement des produits de Life Fitness. « Nous nous efforçons toujours de répondre aux besoins de nos clients, ce qui signifie que nous développons de nouveaux produits en fonction des grandes tendances en matière d'entraînement. Combiner un entraînement performant à l'utilisation d'engins à ramer est une pratique qui continue de gagner en popularité auprès des individus et dans les sessions de groupe. Nous voulions développer une solution de haute qualité avec une esthétique attrayante pour faire passer l'expérience de l'aviron à un niveau supérieur, et les rameurs de la gamme Heat y sont parvenus. »

Modernes et puissants, les rameurs Heat Performance Row et Heat Row sont conçus pour motiver les sportifs de tous niveaux dans n'importe quel cadre d'entraînement. Pour découvrir la gamme Heat Rowers de Life Fitness, cliquez ici.

