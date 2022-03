Lifebit e Boehringer Ingelheim anunciam parceria para captar valor transformacional dos dados de saúde

- Boehringer Ingelheim faz parceria com a Lifebit Biotech, Ltd. para desenvolver uma plataforma escalável de dados, análises e infraestrutura

- Essa colaboração visa captar insights translacionais sobre doenças a partir de grandes biobancos da área da saúde externos e maximizar o valor dos dados para a descoberta de medicamentos e medicina de precisão.

LONDRES, 1 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa biofarmacêutica líder em pesquisa Boehringer Ingelheim e a empresa de software de medicina de precisão Lifebit Biotech, Ltd. (Lifebit) anunciaram hoje uma parceria na qual a Lifebit apoiará a Boehringer Ingelheim no desenvolvimento de uma plataforma escalável de dados, análises e infraestrutura em seu ambiente de TI.

To cure diseases you need data. Lifebit.ai.

"Esta plataforma desempenhará uma parte importante da estratégia mais ampla da Boehringer Ingelheim para captar insights translacionais de doenças de grandes biobancos externos de saúde e, em última análise, acelerar o desenvolvimento de medicamentos inovadores", comentou o Dr. Jan Nygaard Jensen, vice-presidente sênior e diretor global de biologia computacional e ciências digitais da Boehringer Ingelheim. As soluções e serviços transformacionais da Lifebit oferecerão padronização de fontes e tipos de dados, curadoria de dados, identificação de dados e serviços que podem ser migrados para a nuvem e unificar a conectividade de dados com terceiros.

Um elemento fundamental dessa parceria envolve a plataforma CloudOS da Lifebit-uma plataforma avançada, segura e de ponta utilizada por um número crescente de organizações de pesquisa e governos em todo o mundo, como a Genomics England e o Hong Kong Genome Project. Em vez de migrar dados confidenciais, a arquitetura unificada desta plataforma manipula de forma segura ferramentas analíticas e de computação para os dados. Isso promete viabilizar o valor transformacional dos dados biomédicos, permitindo uma integração perfeita com a genômica populacional líder mundial e coortes focadas em doenças. Outro benefício importante do CloudOS da Lifebit será o fornecimento de avançados recursos analíticos e conexões com biobancos globais para construir um "dataland" seguro para análises e pesquisas.

Esta colaboração segue a parceria sobre a utilização da plataforma Lifebit REAL anunciada em 2021 para acelerar a detecção dos mais recentes surtos de doenças, como doenças transfronteiriças e patógenos emergentes, como a COVID-19.

A CEO da Lifebit, Dra. Maria Chatzou Dunford, comentou: "Estamos muito felizes em contribuir para a visão da Boehringer Ingelheim de alavancar o poder de biobancos externos e dados clínico-genômicos em larga escala para transformar a P&D. Estamos entusiasmados em ver como nossa tecnologia e parcerias com biobancos globais podem transformar as capacidades de pesquisa para a Boehringer Ingelheim e proporcionar impactos poderosos para pipelines de desenvolvimento clínico em todas as áreas de doenças."

"Estamos continuamente em busca de novas oportunidades para poder oferecer soluções mais rápidas, melhores e mais seguras. Portanto, a parceria com a Lifebit, um de nossos parceiros nesta área, é tão crítica que os dados e as tecnologias digitais podem contribuir para uma exploração científica significativa, acelerar os benefícios aos pacientes e, em última análise, levar a uma melhor condição de saúde", complementou Markus Schümmelfeder, diretor de TI da Boehringer Ingelheim.

Sobre a Lifebit Biotech, Ltd.

A partir de conjuntos de dados biomédicos complexos e confidenciais, a Lifebit constrói plataformas de dados empresariais para uso por organizações. A tecnologia federada patenteada da Lifebit oferece acesso a dados biomédicos com segurança. Desde o fornecimento de ambientes de pesquisa confiáveis para programas nacionais de medicina de precisão até a habilitação de empresas farmacêuticas para descobrir novos alvos de medicamentos com maior rapidez, a Lifebit capacita os clientes a transformar a forma como alavancam dados biomédicos sensíveis.

Sobre a Boehringer Ingelheim

A Boehringer Ingelheim está trabalhando em terapias inovadoras que melhoram a vida de humanos e animais. Como uma empresa biofarmacêutica líder em pesquisa, a empresa cria valor por meio da inovação em áreas de alta necessidade médica ainda não atendidas. Fundada em 1885 e de propriedade familiar desde então, a Boehringer Ingelheim assume uma perspectiva de longo prazo. Cerca de 52 mil funcionários atendem a mais de 130 mercados nas três áreas de negócios: Farmacêutica Humana, Saúde Animal e Fabricação por Contrato Biofarmacêutico.

Mais informações sobre a Boehringer Ingelheim podem ser encontradas em www.boehringer-ingelheim.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1752753/Boehringer_Ingelheim_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1752754/lifebit_logo.jpg

FONTE Lifebit Biotech, Ltd.

SOURCE Lifebit Biotech, Ltd.