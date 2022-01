Lifebit faz parceria com NIHR do Centro de Pesquisas Biomédicas de Cambridge para lançar a plataforma CYNAPSE para pesquisa genômica de última geração

Como uma das principais organizações de pesquisa biomédica do Reino Unido, o Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR) do Centro de Pesquisas Biomédicas (BRC) de Cambridge mantém uma fonte segura de dados clinico-genômicos totalmente autorizados de pacientes com doenças crônicas e câncer. Esses dados biomédicos têm um enorme potencial para pesquisadores de saúde fazerem descobertas sobre doenças, apoiando avanços recentes, como o desenvolvimento de algoritmos clínicos para orientar tratamentos de precisão para o câncer .

Com o lançamento da CYNAPSE, o Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR) do Centro de Pesquisas Biomédicas (BRC) de Cambridge se une a um número crescente de organizações de pesquisa que estão criando TREs e fazem uso da tecnologia federada pioneira da Lifebit, desenvolvida para levar a computação e a análise dos pesquisadores ao local onde os dados residem, a fim de tornar dados biomédicos sensíveis acessíveis com segurança. Outros exemplos incluem a Genomics England e o Hong Kong Genome Institute.

A notícia chega após um anúncio do esforço do consórcio DARE UK entre Genomics England, Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR) do Centro de Pesquisas Biomédicas (BRC) de Cmbridge, Eastern AHSN, Cambridge University Health Partners e Lifebit, no qual a tecnologia federada exclusiva da Lifebit unirá os TREs dessas organizações líderes.

"A Lifebit tem orgulho de oferecer a plataforma de pesquisa federada de última geração, que permitirá que os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR) do Centro de Pesquisas Biomédicas (BRC) de Cambridge colaborem com mais eficiência em escala e orientem uma nova onda de dados conectados aqui no Reino Unido e em todo o mundo, acelerando o impacto da pesquisa e os avanços no atendimento aos pacientes", disse Thorben Seeger, diretor de desenvolvimento de negócios da Lifebit.

Sobre a Lifebit Biotech, Ltd.

A partir de conjuntos de dados biomédicos complexos e confidenciais, a Lifebit constrói plataformas de dados empresariais para uso por organizações. A tecnologia federada patenteada da Lifebit oferece acesso a dados biomédicos com segurança. Desde o fornecimento de ambientes de pesquisa confiáveis para programas nacionais de medicina de precisão até a habilitação de empresas farmacêuticas para descobrir novos alvos de medicamentos com maior rapidez, a Lifebit capacita os clientes a transformar a forma como alavancam dados biomédicos sensíveis.

Sobre o NIHR

A missão do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR) é melhorar a saúde e a prosperidade do país por meio da pesquisa. Realizamos isso ao:

Financiar pesquisas de alta qualidade e oportunas que beneficiem o Serviço Nacional de Saúde, a saúde pública e a assistência social;

Investir em expertise de classe mundial, instalações e uma força de trabalho de entrega qualificada para transformar as descobertas em tratamentos e serviços aprimorados;

Estabelecer parcerias com pacientes, usuários de serviços, cuidadores e comunidades, aprimorando a relevância, a qualidade e o impacto das nossas pesquisas;

Atrair, treinar e apoiar os melhores pesquisadores para enfrentar desafios complexos de saúde e assistência social;

Colaborar com outros financiadores públicos, instituições de caridade e o setor para ajudar a moldar um sistema de pesquisa coeso e globalmente competitivo;

Financiar a pesquisa aplicada em saúde global e treinamento para atender às necessidades das pessoas mais desfavorecidas em países de baixa e média renda.

O NIHR é financiado pelo Departamento de Saúde e Assistência Social. Seu trabalho em países de baixa e média renda é financiado principalmente pelo UK Aid do governo do Reino Unido.

Sobre o Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR) do Centro de Pesquisas Biomédicas

Com base nas parcerias mais notáveis do serviço nacional de saúde com universidades do país, os Centros de Pesquisa Biomédica são líderes em tradução científica. Localizado no Cambridge Biomedical Campus, o centro recebe um nível considerável de financiamento do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR) para transformar pesquisas biomédicas fundamentais em pesquisas clínicas que beneficiem os pacientes e sejam os primeiros a adotar novos tratamentos.

FONTE Lifebit Biotech

