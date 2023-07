Lifera et CENTOGENE créent une coentreprise en Arabie Saoudite pour améliorer l'accès aux principaux tests multiomiques basés sur les données

La coentreprise associe le leadership mondial de CENTOGENE dans le domaine de la multiomique à la vision locale de Lifera, une société biopharmaceutique entièrement détenue par le Fonds d'investissement public (PIF) basé à Riyad.

La coentreprise se concentre sur la fourniture de services de tests multiomiques de pointe aux patients, aux systèmes de santé, aux clients biopharmaceutiques et aux institutions de recherche en Arabie saoudite et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). CENTOGENE est aujourd'hui l'un des plus grands fournisseurs de services de tests génétiques sur ce marché.

Des services de haute qualité permettront de traduire les connaissances génétiques en réponses fondées sur des données et susceptibles de changer la vie, en accélérant la médecine de précision, en élargissant les programmes de santé de la population, en améliorant les délais d'exécution des diagnostics cliniques et en renforçant les capacités en Arabie saoudite afin de favoriser la recherche et la collaboration à l'échelle mondiale.

La coentreprise aidera à concrétiser la Vision 2030 saoudienne et plusieurs autres initiatives prioritaires nationales liées aux tests génomiques et à la croissance du secteur des biotechnologies en Arabie saoudite.

CENTOGENE recevra un investissement de 30 millions de dollars sous la forme d'un prêt convertible obligatoire d'une durée de six mois et d'un prix de conversion de 2,20 $ par action ordinaire de CENTOGENE, ainsi que d'importants paiements d'étape liés aux performances de la coentreprise et des redevances basées sur les revenus jusqu'en 2033.

RIYAD, Arabie saoudite, 2 juillet 2023 /PRNewswire/ -- CENTOGENE N.V (Nasdaq: CNTG), le partenaire essentiel des sciences de la vie pour les réponses basées sur les données dans les maladies rares et neurodégénératives, et Lifera, une société biopharmaceutique entièrement détenue par le Fonds d'investissement public (PIF), ont annoncé une collaboration stratégique avec la formation d'une coentreprise pour accroître l'accès local et régional et la livraison rapide de tests multiomiques de classe mondiale aux patients en Arabie saoudite et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Selon les termes de la collaboration, CENTOGENE recevra un prêt convertible obligatoire de 30 millions de dollars de la part de Lifera.

CENTOGENE, leader actuel du marché des tests génétiques externalisés pour les patients en Arabie saoudite, apportera son expertise de pointe en matière de diagnostic et de multiomique à la coentreprise, qui, avec la forte présence et les ressources locales de Lifera, établira un accès généralisé au séquençage génétique local de pointe adapté aux besoins régionaux. La coentreprise mettra en place un laboratoire et une infrastructure bioinformatique de pointe, en s'appuyant sur la CENTOGENE Biodatabank, la plus grande banque de données multiomiques intégrée au monde dans le domaine des maladies rares et neurodégénératives, qui compte plus de 70 millions d'ensembles de données et plus de 35 000 ensembles de données concernant des patients saoudiens. La coentreprise développera des capacités de test et d'interprétation génétiques en collaboration avec CENTOGENE au niveau mondial, servant ainsi de moyen de transmission à de vastes programmes nationaux de dépistage et de génomique. Ainsi, les patients d'Arabie saoudite et du CCG, une région à forte croissance qui compte plus de 56 millions d'habitants, auront davantage accès aux offres de diagnostic les plus avancées et les plus efficaces au monde, ce qui est au cœur des objectifs stratégiques de Lifera, contribuant à améliorer la résilience nationale et les résultats en matière de santé en Arabie saoudite.

M. Ibrahim Aljufalli, président du conseil d'administration de Lifera, a déclaré :

« Cette collaboration stratégique reflète la mission de Lifera de développer le secteur biopharmaceutique en Arabie saoudite. Grâce à l'expertise de CENTOGENE dans le domaine des maladies rares, métaboliques et neurodégénératives, nous voyons une valeur potentielle énorme pour la coentreprise, qui permettra de fournir des diagnostics plus rapides et plus précis, ce qui est crucial pour les patients et leurs familles, grâce à un portefeuille de diagnostics complet qui va au-delà des tests de laboratoire standard et de l'interprétation médicale. Cette collaboration permettra également la recherche biopharmaceutique sur les maladies rares et fournira des ressources pour encourager la recherche collaborative en Arabie saoudite et avec des partenaires mondiaux. »

Kim Stratton, directrice générale de CENTOGENE, a déclaré :

« Faire équipe avec Lifera marque une étape importante dans notre mission de fournir des réponses basées sur des données, qui changent la vie des patients dans le monde entier, et constitue une voie vers une croissance et une rentabilité durables pour CENTOGENE. »

Et ajouté :

« Dans le cadre de Vision 2030, l'Arabie saoudite a conçu des programmes impressionnants pour améliorer les résultats en matière de santé dans toute la région. Cette coentreprise s'appuiera désormais sur le vaste savoir-faire de CENTOGENE et sur sa position actuelle de leader sur le marché saoudien, ainsi que sur la connaissance approfondie de Lifera du paysage sanitaire local, afin de contribuer activement à ces initiatives de santé. Cet accord, ainsi que l'investissement de Lifera font de CENTOGENE un partenaire stratégique engagé pour l'avenir. »

Selon les termes de l'accord, Lifera et CENTOGENE investiront dans la coentreprise. CENTOGENE aura également droit à d'importants paiements d'étape liés aux performances de la coentreprise et à des redevances basées sur les revenus jusqu'en 2033. Les deux parties seront représentées au conseil d'administration de la coentreprise. L'accord prévoit également que deux représentants de Lifera rejoindront le conseil de surveillance de CENTOGENE.

Notes :

À propos de Lifera

Lifera est une nouvelle entreprise biopharmaceutique qui se consacre au développement du secteur biopharmaceutique en Arabie saoudite et au renforcement de la résilience nationale en matière de santé. En développant la capacité de production locale de vaccins, d'insuline, de thérapies plasmatiques et d'autres produits biologiques, ainsi qu'en investissant dans les tests génétiques et la médecine de précision, Lifera vise à garantir aux Saoudiens l'accès à des médicaments fiables et abordables.

Pour en savoir plus, visitez www.lifera.com.sa

À propos de CENTOGENE

La mission de CENTOGENE est de fournir aux patients, aux médecins et aux sociétés pharmaceutiques des réponses fondées sur des données qui changent la vie pour les maladies rares et neurodégénératives. Nous intégrons des technologies multiomiques à la CENTOGENE Biodatabank, qui fournit une analyse dimensionnelle pour guider la prochaine génération de médecine de précision. Notre approche unique permet un diagnostic rapide et fiable pour les patients, aide les médecins à mieux comprendre les états pathologiques, et accélère et atténue les risques liés à la découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments ciblés.

Pour en savoir plus, visitez www.centogene.com

SOURCE CENTOGENE; Lifera