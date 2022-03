Liferay anuncia nova oferta para apoiar organizações a acelerar a inovação em experiências digitais

O Liferay Experience Cloud une as funcionalidades que organizações de ponta precisam para entregar, gerenciar e melhorar experiências digitais focadas no cliente

SÃO PAULO, 16 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Liferay anunciou hoje que está facilitando a construção e evolução de experiências digitais com sua nova DXP-as-a-service baseada na nuvem. O Liferay Experience Cloud ajuda organizações a criar, lançar e otimizar experiências digitais para seus clientes, colaboradores, fornecedores e revendedores. A plataforma inclui funcionalidades de gerenciamento de conteúdo e de contas, analytics, e-commerce, personalização e low-code, oferecidas na nuvem gerenciada pela Liferay.

"Os softwares empresariais estão sendo transformados pela necessidade das empresas em oferecer soluções digitais rapidamente em todas as áreas de negócio", afirmou Bryan Cheung, CEO da Liferay. "Apesar de terem trazido um novo patamar para a velocidade com que as empresas lançam soluções digitais, as soluções de software-as-a-service são geralmente engessadas - cada cliente usa a mesma solução. Com o Liferay Experience Cloud, nós oferecemos uma plataforma flexível para soluções customizadas com a velocidade e conveniência de um software-as-a-service".

Com o Liferay Experience Cloud, organizações podem criar uma ampla gama de soluções customizadas, incluindo experiências para o cliente, colaboradores e soluções para fornecedores, distribuidores e varejistas. A integração com o back-end é simplificada com conectores e APIs nativos na nuvem. Código customizado pode ser implementado e gerenciado sem comprometer a facilidade de atualização ou acesso a novas funcionalidades. Com um modelo de precificação baseado em consumo, permite que empresas comecem com projetos pequenos, usando apenas o que precisam, com rápida expansão para mais funcionalidades e melhor performance. A oferta é hospedada e completamente gerenciada pela Liferay, assim, não são necessários investimentos extras em operações de TI.

O Liferay Experience Cloud inclui:

Uma Plataforma Completa - conjunto completo de funcionalidades DXP incluindo conteúdo web, assets digitais, aplicações low-code, objetos customizados, e-commerce, gerenciamento de trocas, base de conhecimento self-service, analytics, personalização e busca.

Atualização Automática - automaticamente atualizado com a mais recente versão do Liferay Digital Experience Platform, com novas funcionalidades disponíveis regularmente para times técnicos e de negócio.

Flexibilidade e extensibilidade - suporte a criação low-code de sites e conteúdo, customização low-code de usuários e contas, criação low-code de objetos customizados de negócio, integração back-end via conectores e APIs nativas na nuvem, além de implementação de código remoto usando qualquer linguagem de programação, incluindo Python, GO, Java e Javascript.

Suporte para Designers - criação de Guias de Estilo para aplicação de padrões de marca e interface de usuário e sites customizados usando HTML/CSS/Javascript.

Suporte para Desenvolvedores Front-End - desenvolvedores front-end podem usar frameworks populares (React), APIs REST ou backend-para-frontend (GraphQL)

Segurança - proteção DDoS (Distributed Denial of Service) de ponta e WAF (Web Application Firewall) disponíveis.

Regulamentos e Governança de Proteção de Dados do Usuário - funcionalidades nativas para dar suporte à implementação de regulações de proteção de dados a exemplo da GDPR.

Disaster Recovery - monitoramento proativo de interrupções e processos de recuperação de desastre automáticos garantem alta disponibilidade de aplicações aos clientes.

Autoscaling - escalonamento automático em resposta a picos de acesso.

Além da versão completamente gerenciada pela Liferay do Liferay Experience Cloud, a Liferay ainda oferece versões self-managed e self-hosted, oferecendo a flexibilidade para escolher a opção de infraestrutura que sirva às necessidades únicas de cada negócio. O Liferay Experience Cloud está disponível. Para mais informações, acesse: www.liferay.com/products/liferay-experience-cloud

Sobre a Liferay

A Liferay ajuda organizações a superar desafios únicos, criando experiências inovadoras e centradas no cliente, em nossa plataforma de experiência digital (DXP) na nuvem. Nossa plataforma é open source, a torna mais confiável e segura. Milhares de organizações de serviços financeiros, seguros, indústria, serviços de saúde e governo usam Liferay globalmente. Nossa missão é ajudar companhias a alcançarem seu máximo potencial para servir outros, e buscamos deixar uma marca positiva no mundo através de nossos negócios e tecnologias. Conecte-se conosco em liferay.com

