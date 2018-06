Liferay apresenta novo Diretor Geral para América Latina e alcança novos ares

Com uma longa carreira no setor de tecnologia, Emanuel possui graduação em Ciência de Computação e MBA em Gerenciamento de Projetos. Em sua carreira, possui ainda passagens por empresas de telecomunicações e consultoria, realizando projetos de impacto em distintas regiões do Brasil.

Emanuel tem a missão de alavancar o forte crescimento da operação latino-americana. "Os últimos anos foram muito virtuosos para a companhia. Crescemos a uma média de 40% ano após ano, consolidando nosso ecossistema de parceiros e conquistando clientes emblemáticos: praticamente todas as companhias aéreas da região, bancos, seguradoras e vários projetos de transformação digital no setor público. Temos ainda um ambiente de trabalho reconhecido como exemplar e com baixo turnover. Estou muito confiante com esta nova fase e com os novos desafios", destaca o novo Diretor Geral.

O ano de 2018 já tem trazido muitas vitórias para a Liferay. Entre elas, a ampliação do portfólio global de produtos, assim como o crescimento do time em novos países da América Latina e a nova sede regional, em Recife, com um dos principais centros de engenharia da empresa no mundo. Em breve, a empresa também lançará a mais nova versão do seu flagship product, o Liferay DXP.

SOBRE A LIFERAY

A Liferay desenvolve software que permite a criação de ricas experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo através dos negócios e da tecnologia. Centenas de organizações do setor financeiro, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay.

Pedro Cabral

Marketing Manager, Liferay Latin América

+55 11 99918-1511

FONTE Liferay, Inc.

